Беспощадное солнце. На Урал возвращается аномальная жара

В Челябинскую область возвращается жара. Правда, хорошая погода продержится всего два дня, а затем опять похолодает.

Настоящее лето ждет жителей Южного Урала 16-17 июня. По данным Гидрометцентра России, днем столбики термометров могут показать +27+28 °С. Во вторник осадков не ожидается. Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду.

В среду еще будет тепло, но к Уралу подступает влажный фронт, который принесет дожди, и, если 17 июня они будут кратковременными, то в четверг уже возможны грозы с порывистым ветром. Температура воздуха опуститься до +15+20 °С на севере и в центральной части региона, на юге ожидается до +23 °С.

Такая погода сохранится в Челябинской области до конца недели.

Согласно метеонаблюдениям, июнь 2020 года будет немного теплее, чем обычно.

Средняя температура воздуха в этом месяце на Южном Урале составляет +16+18 °С, а в горах еще ниже – +14+15 °С. Абсолютный максимум был +34+38 °С.

https://www.cheltv.ru/besposhhadnoe-solntse/