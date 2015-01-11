2020-06-18YEKT12:00:00 | Губерния Южноуральским общественникам рассказали о фейк-контроле Источник: Общественная палата Челябинской области









Презентацию доклада «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» провели сегодня Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» и Общественная палата Челябинской области.Мероприятие состоялось в формате вебинара на платформе ZOOM. Участие в нем приняли более 50 человек: члены и эксперты региональной ОП, их коллеги из муниципалитетов, члены общественного штаба по наблюдению за общероссийским голосованием в Челябинской области, представители НКО и СМИ, блогеры, сообщает пресс-служба палаты.Открыл встречу руководитель Общественной палаты Челябинской области Николая Дейнеко. «Чем ближе голосование, тем больше вопросов возникает у наших общественных наблюдателей по поводу борьбы с недостоверной информацией. Мы работали и на выборах губернатора, и на выборах президента. И в нашей практике были случаи, когда в Общественную палату сообщали о нарушении, просили разобраться. Мы оперативно выезжали на место и оказывалось, что это заведомо ложная информация. Причины таких фейков всем известны. Кто-то делает это в своих политических целях, кто-то для дестабилизации общества или чтобы нарастить рейтинг своим блогам или изданиям. Очень много намеренных фейков и вбросов появляется в соцсетях. И люди, наши граждане, зачастую просто не могут понять, где правда, а где ложь. Наша задача – выработать механизм борьбы с такими грязными технологиями, применяемыми для манипуляции мнением людей. Чтобы научиться этому, мы и пригласили сегодня экспертов. Учитывая их рекомендации, мы будем проверять все информационные потоки, работать с журналистами и блогерами», - отметил он.В рамках вебинара федеральные и региональные эксперты разоблачили наиболее резонансные примеры фейковых новостей о конституционной реформе и общероссийском голосовании. Федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков провел презентацию доклада «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации», в котором раскрыл механику обмана.«В докладе раскрываются технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в информационном пространстве в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования. Вместе с тем, авторы доклада разоблачают и опровергают ключевые, наиболее обсуждаемые примеры фейковых новостей о конституционной реформе и общероссийском голосовании. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» открыта к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с экспертами в области избирательного права и процесса, общественниками регионов и другими представителями гражданского общества в целях повышения у участников электоральных процессов уровня информационной культуры, медиабезопасности, уважения к закону и критического восприятия к громким и радикальным заявлениям так называемых лидеров общественного мнения. На деле они преследуют узкие политические интересы, не имеющие ничего общего с правозащитной деятельностью, и, напротив, делают попытки лишить граждан страны возможности принять участие в уникальной демократической процедуре – общероссийском голосовании», - рассказал он.С полным текстом доклада «Картина фейком» и другими актуальными информационно-аналитическими материалами, можно ознакомиться на портале Независимого общественного мониторинга (https://nom24.ru/images/Доклад Ассоциации НОМ_фейки.pdf). Своим мнением по теме с присутствующими поделились доцент кафедры «Теория государства и права, конституционное и административное право» ЮУрГУ Наталья Конева и декан факультета экономики и права РАНХиГС Алексей Ильиных.Напомним, проголосовать по поправкам можно будет в течение недели с 25 июня по 1 июля. Общественная палата Челябинской области планирует направить на избирательные участки в общей сложности несколько тысяч независимых наблюдателей. Источник: Общественная палата Челябинской областиПрезентацию доклада «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» провели сегодня Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» и Общественная палата Челябинской области.Мероприятие состоялось в формате вебинара на платформе ZOOM. Участие в нем приняли более 50 человек: члены и эксперты региональной ОП, их коллеги из муниципалитетов, члены общественного штаба по наблюдению за общероссийским голосованием в Челябинской области, представители НКО и СМИ, блогеры, сообщает пресс-служба палаты.Открыл встречу руководитель Общественной палаты Челябинской области«Чем ближе голосование, тем больше вопросов возникает у наших общественных наблюдателей по поводу борьбы с недостоверной информацией. Мы работали и на выборах губернатора, и на выборах президента. И в нашей практике были случаи, когда в Общественную палату сообщали о нарушении, просили разобраться. Мы оперативно выезжали на место и оказывалось, что это заведомо ложная информация. Причины таких фейков всем известны. Кто-то делает это в своих политических целях, кто-то для дестабилизации общества или чтобы нарастить рейтинг своим блогам или изданиям. Очень много намеренных фейков и вбросов появляется в соцсетях. И люди, наши граждане, зачастую просто не могут понять, где правда, а где ложь. Наша задача – выработать механизм борьбы с такими грязными технологиями, применяемыми для манипуляции мнением людей. Чтобы научиться этому, мы и пригласили сегодня экспертов. Учитывая их рекомендации, мы будем проверять все информационные потоки, работать с журналистами и блогерами», - отметил он.В рамках вебинара федеральные и региональные эксперты разоблачили наиболее резонансные примеры фейковых новостей о конституционной реформе и общероссийском голосовании. Федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»провел презентацию доклада «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации», в котором раскрыл механику обмана.«В докладе раскрываются технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в информационном пространстве в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования. Вместе с тем, авторы доклада разоблачают и опровергают ключевые, наиболее обсуждаемые примеры фейковых новостей о конституционной реформе и общероссийском голосовании. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» открыта к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с экспертами в области избирательного права и процесса, общественниками регионов и другими представителями гражданского общества в целях повышения у участников электоральных процессов уровня информационной культуры, медиабезопасности, уважения к закону и критического восприятия к громким и радикальным заявлениям так называемых лидеров общественного мнения. На деле они преследуют узкие политические интересы, не имеющие ничего общего с правозащитной деятельностью, и, напротив, делают попытки лишить граждан страны возможности принять участие в уникальной демократической процедуре – общероссийском голосовании», - рассказал он.С полным текстом доклада «Картина фейком» и другими актуальными информационно-аналитическими материалами, можно ознакомиться на портале Независимого общественного мониторинга (https://nom24.ru/images/Доклад Ассоциации НОМ_фейки.pdf). Своим мнением по теме с присутствующими поделились доцент кафедры «Теория государства и права, конституционное и административное право» ЮУрГУи декан факультета экономики и права РАНХиГСНапомним, проголосовать по поправкам можно будет в течение недели с 25 июня по 1 июля. Общественная палата Челябинской области планирует направить на избирательные участки в общей сложности несколько тысяч независимых наблюдателей. AzAzA 2020-06-18YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: На Южном Урале эксперты разоблачат фейки о поправках в Конституцию РФ

Жители Озерского городского округа могут выбирать участок для голосования з ...

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

Голосование по изменениям Конституции РФ пройдет 22 апреля

Начинается формирование Общественной палаты Озерского городского округа {comments_news}