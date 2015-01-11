ПФР информирует: пенсионерам-опекунам с июля 2020 года возобновляется индексация пенсии

C 1 июля 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 01.04.2020 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», который исключает опекунов и попечителей из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.Таким образом, пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно (за оплату) по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, не будут приравниваться к работающим гражданам (как в настоящее время). Соответственно им, как и всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней.Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделение ПФР по Челябинской области актуализировало списки пенсионеров-опекунов и не позднее 30 июня сформирует необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.Повышенную пенсию в результате утвержденных изменений получат 692 южноуральских пенсионера, которые являются опекунами или попечителями и исполняют свои обязанности возмездно по договору.