ПФР информирует: пенсионерам-опекунам с июля 2020 года возобновляется индексация пенсии

Проекты «Территории Бизнеса» представлены на всероссийском конкурсе АСИ «Смарт. Эволюция». Победитель будет определен путем онлайн-голосования на платформе «Смартека», которое продлится до 30 июня. Жители Челябинской области могут поддержать...
Дом дружбы народов Челябинской области подвел итоги регионального конкурса на лучшую видеоэкскурсию «Мой любимый город», приуроченного ко Дню России. Конкурс проводился с 1 по 30 мая совместно с национально-культурными объединениями Челябинской...
В Каслях завершились работы по созданию аллеи «Каскад Каслинских династий». Новое общественное пространство станет одной из городских достопримечательностей. Основной идей проекта является сохранение историко-культурного наследия, а сам парк,...
C 1 июля 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 01.04.2020 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», который исключает опекунов и попечителей из перечня...
Традиционная для 22 июня акция «Свеча Памяти» в этом году проводится в онлайн-формате. В День памяти и скорби челябинские поисковики и школьники представят в социальных сетях восемь коротких фильмов, в которых выражено их личное отношение к...
18 июня состоялась рабочая поездка в посёлок главы Озерского городского округа Евгения Щербакова и генерального директора ФГУП «ПО «Маяк», депутата Заксобрания региона Михаила Похлебаева. В ходе поездки жители посёлка обратили внимание руководителей...
Ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России проводит ежегодный конкурс среди студентов на соискание Национальной премии имени А. А. Ежевского. Стратегическим партнером премии...
ООО «ЦветМетСервис» подписало соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Озерск» в конце февраля 2019 года. С этого момента компания выполнила большой объем работы, необходимой для...
C 1 июля 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 01.04.2020 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», который исключает опекунов и попечителей из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.Таким образом, пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно (за оплату) по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, не будут приравниваться к работающим гражданам (как в настоящее время). Соответственно им, как и всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней.Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделение ПФР по Челябинской области актуализировало списки пенсионеров-опекунов и не позднее 30 июня сформирует необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.Повышенную пенсию в результате утвержденных изменений получат 692 южноуральских пенсионера, которые являются опекунами или попечителями и исполняют свои обязанности возмездно по договору.