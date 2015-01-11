» В Каслях открыли аллею, посвященную династиям мастеров чугунного литья

Проекты «Территории Бизнеса» представлены на всероссийском конкурсе АСИ «Смарт. Эволюция». Победитель будет определен путем онлайн-голосования на платформе «Смартека», которое продлится до 30 июня. Жители Челябинской области могут поддержать...
Дом дружбы народов Челябинской области подвел итоги регионального конкурса на лучшую видеоэкскурсию «Мой любимый город», приуроченного ко Дню России. Конкурс проводился с 1 по 30 мая совместно с национально-культурными объединениями Челябинской...
В Каслях завершились работы по созданию аллеи «Каскад Каслинских династий». Новое общественное пространство станет одной из городских достопримечательностей. Основной идей проекта является сохранение историко-культурного наследия, а сам парк,...
C 1 июля 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 01.04.2020 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», который исключает опекунов и попечителей из перечня...
Традиционная для 22 июня акция «Свеча Памяти» в этом году проводится в онлайн-формате. В День памяти и скорби челябинские поисковики и школьники представят в социальных сетях восемь коротких фильмов, в которых выражено их личное отношение к...
18 июня состоялась рабочая поездка в посёлок главы Озерского городского округа Евгения Щербакова и генерального директора ФГУП «ПО «Маяк», депутата Заксобрания региона Михаила Похлебаева. В ходе поездки жители посёлка обратили внимание руководителей...
Ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России проводит ежегодный конкурс среди студентов на соискание Национальной премии имени А. А. Ежевского. Стратегическим партнером премии...
ООО «ЦветМетСервис» подписало соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Озерск» в конце февраля 2019 года. С этого момента компания выполнила большой объем работы, необходимой для...
В Каслях завершились работы по созданию аллеи «Каскад Каслинских династий». Новое общественное пространство станет одной из городских достопримечательностей.Основной идей проекта является сохранение историко-культурного наследия, а сам парк, на месте которого появилась аллея, символизирует любовь и преданность родному краю. Долгое время он находился не в лучшем состоянии, но сейчас на его территории высажены голубые ели, которые и составляют аллею «Каскад Каслинских династий». Здесь же установлен камень с памятной табличкой, создана пешеходная дорожка, высажены цветы.В новом парке каждое дерево посвящено династии каслинских мастеров чугунного литья и у каждого стоит соответствующая табличка с фамилией. На табличках представлены следующие династии: Блиновы, Торокины, Трутневы, Гиневы, Кочергины, Аникины, Захаровы, Дайбовы, Репины, Самойлины.Проект «Аллея «Каскад Каслинских династий» реализуется Челябинской областной общественной организации «Русский культурный центр» при поддержке Фонда президентских грантов, а также при содействии администрации Каслей. Активное участие приняли меценаты: ООО «Промлит» и ООО ТД «ЧЕЛМЕЗ».
Источник: Южно-Уральский межнациональный ресурсный центр