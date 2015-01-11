ЧКЗ поделился с ООО «Коелгамрамор» опытом участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»

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Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» даёт возможность предприятиям-участникам, помимо прочего, обмениваться лучшими методиками по увеличению производительности и использованию инструментов бережливого производства...
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Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» даёт возможность предприятиям-участникам, помимо прочего, обмениваться лучшими методиками по увеличению производительности и использованию инструментов бережливого производства. В рамках такого обмена опытом и состоялась экскурсия рабочей группы ООО «Коелгамрамор», которое сейчас только заходит в 1-ый этап реализации нацпроекта, на Челябинский Компрессорный Завод. С гостями поделились наработками по внедрению проекта на предприятии и оптимизации процессов производства, рассказали о возникавших трудностях и предостерегли от возможных ошибок.«Мы приняли решение о вступлении в нацпроект в середине прошлого года, когдапроведённый анализ российского рынка винтовых компрессоров показал, что доля его отечественных производителей составляет лишь 20% против 80% у иностранных компаний. И хотя 16% из этих 20% принадлежат ЧКЗ, что делает нас крупнейшим производителем страны, необходимость увеличения нашей доли на отечественном рынке, в первую очередь, за счёт конкуренции с иностранными предприятиями,стала очевидной. Чтобы выполнить эту задачу, ЧКЗ и стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В качестве новичков мы, так же, как сейчас коллеги с «Коелгамрамор», посещали компании«BALL Beverage Packaging» и «Модерн Гласс», раньше нас начавших внедрять у себя культуру бережливого производства, а теперь сами делимся этим опытом», - вспоминает заместитель директора по внедрению бережливого производства ООО «ЧКЗ» Леонид Волосников. В сентябре 2019 года завод начал работу в проекте с оптимизации процесса производства компрессорных установок с приводом от электродвигателя. На участке тогда функционировала стапельная сборка. Время протекания процессов сборки компрессорной установки составляло 13 дней, количество незавершённого производства на участке – 54 единицы, а выработка на одного сотрудника в смену – не более 0,44 единицы.В итоге, благодаря сотрудничеству с экспертами Федерального Центра Компетенций по бережливому производству, к моменту завершения активной фазы участия в нацпроекте в марте 2020 года время сборки компрессорной установки сократилось до 1 дня, количество незавершённого производства на пилотном участке снизилось до 24 единиц, выработка одного сотрудника в смену увеличилась до 0,7 единицы, а сам процесс сборки был переведён со стапельной на поточную.«Этих результатов мы достигли,прежде всего, выявив на этапе диагностики такие потери, как излишние запасы, лишние движения, ненужная транспортировка, ожидание и перепроизводство. Затемспециалисты ФЦК обучиливсех сотрудников цеха основам бережливого производства и системы 5С. Люди поняли принципы работы и увидели изменения, которые улучшают условия их труда и упрощают работу. На участке провели сортировку инструмента и расходного материала, убрали всё ненужное, а нужное разложили по местам, организовав рабочие места. Нанесли разметку и расставили стеллажи под комплектацию, которая поставляется по разработанному регламенту транспортировщика. Теперь внедряем полученные навыки и знания на других участках предприятия», - рассказывает главный инженер ЧКЗ Андрей Пацкань.Для рабочей группы ООО «Коелгамрамор» провели экскурсию по производственным площадям ЧКЗ, в ходе которой новые участники нацпроекта наглядно убедились в эффективности внедрения инструментов бережливого производства на практике.«ЧКЗ - красивое, современное, мощное предприятие. Сразу видно, что люди здесь уже готовы к изменениям и дальнейшему обучению. Мы же, со своей стороны, увидели, что «Производительность труда и поддержка занятости» - реально работающая программа. После посещения завода мы ещё больше мотивированы внедрять систему 5С и другие инструменты бережливого производства у себя на предприятии и добиваться результатов. Чтобы набраться опыта, планируем посетить и другие предприятия – участники. А за организацию этой экскурсии, но, в первую очередь, за поддержку и всестороннюю помощь в проведении мероприятий нацпроекта благодарим экспертов Регионального Центра Компетенций и Фонд Развития Промышленности Челябинской области, организующий реализацию нацпроекта на территории региона», - делится впечатлениями генеральный директор ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина.***ООО «ЧКЗ» (основано в 1999 г.) - крупнейший российский производитель винтовых компрессорных установок с приводом от электрического и дизельного двигателей. Руководствуясь точным пониманием технических потребностей современной индустрии, предоставляет потребителям эффективные инженерные решения, высококачественное оборудование, первоклассный сервис, утверждая значимость отечественного производителя на мировом рынке.ООО «Коелгамрамор» - одно из старейших предприятий Челябинской области (работает с 1924 г.), а сейчас - одно из самых передовых и мощных предприятий по добыче и обработке мрамора на территории Российской Федерации. Занимает 1 место в России по добыче мрамора и 1 место в Европе по размерам мраморного карьера. Визитная карточка компании - природный белый мрамор Коелга. Камень, добываемый на этом месторождении, по своим эстетико-декоративным свойствам аналогичен итальянскому мрамору «Бьянка-Каррара», но превосходит его по физико-химическим и механическим свойствам, что позволяет применять мрамор Коелга в условиях российского климата.