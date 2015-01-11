Челябинская область приняла участие в онлайн-конференции «Защита бизнеса от силового давления в регионе»

Цифровая платформа «ЗаБизнес.РФ» совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и ведущими бизнес-объединениями – «ОПОРОЙ РОССИИ», «Деловой Россией», РСПП, ТПП РФ – провела видеоконференцию с представителями руководства регионов Уральского федерального округа и предпринимательского сообщества. От Челябинской области в мероприятии приняли участие заместитель губернатора Егор Ковальчук и министр экономического развития Наталья Лугачева.Участники онлайн-встречи – руководители деловых объединений федерального и регионального уровня, помощники полномочного представителя Президента в УФО, главные федеральные инспекторы, представители правоохранительных органов и предприниматели – обсудили вопросы взаимодействия бизнеса с силовыми структурами. Представители органов власти регионов, в свою очередь, рассказали о системных мерах поддержки предпринимателей, испытывающих давление, в том числе в связи с пандемией коронавируса, и роли государства в диалоге с ними.Ключевой спикер, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик отметил, что ответственность бизнеса – это ключ к справедливой конкуренции, к защите интересов общества и государства.Для конструктивной работынужна практика, и платформа «ЗаБизнес.РФ» должна демонстрировать хорошие механизмы и решения, корректировать их вместе с бизнесом.Генеральный директор платформы Элина Сидоренко рассказала о порядке работы с сервисом и сложившейся практике в регионах, а также в прямом эфире ответила на вопросы предпринимателей.«Для региона снижение административной нагрузки на бизнес является одним из приоритетных направлений работы. Этот фактор ключевой при выборе предпринимателем места ведения бизнеса. Правительство Челябинской области выступает медиатором во взаимодействии между сторонами, чтобы максимально благоприятно разрешать конфликтные ситуации. В этой части мы активно взаимодействуем с региональными и федеральными бизнес-омбудсменами, руководителями деловых объединений, проводим тематические встречи и мероприятия, направляем совместные предложения на федеральный уровень», – комментирует Егор Ковальчук.Справочно:Цифровая платформа «ЗаБизнес.РФ» создана по поручению Президента России с целью снижения давления на бизнес и оперативного реагирования руководства силовых ведомств на действия своих территориальных подразделений. Это открытый и бесплатный ресурс для предпринимателей, чьи обращения рассматриваются напрямую в центральных аппаратах правоохранительных органов под общественным контролем деловых объединений и бизнес-омбудсмена.Оператором цифровой платформы выступает АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Его учредителями выступили АСИ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, «Деловая Россия», «Опора России», а также Минэкономразвития России, осуществляющее полномочия учредителя от имени Российской Федерации.Обращения на платформу принимаются как от предпринимателей, так и от их уполномоченных представителей.