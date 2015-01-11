Зажги свою Свечу Памяти

22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны. Сейчас эта дата признана международным Днем памяти и скорби. В качестве напоминания об этом трагическом событии в Казахстане, России, Белоруссии и Украине принято зажигать свечи, отдавая дань всем погибшим на этой войне. В 2020 году мероприятие пройдет в онлайн-формате.В честь Дня памяти и скорби каждый житель Челябинской области может зажечь свою виртуальную свечу памяти, просто вспомнив и записав рассказ о своих близких, кто жил и работал в тылу или был на фронте в эти страшные для страны годы. Эти истории будут собраны в рамках регионального проекта «Стена Памяти». Тексты историй и фотографии героев войдут в единый архив Челябинской области о событиях Великой Отечественной войны на сайте pomni.is74.ru.«Передать личные истории очевидцев тех событий подрастающему поколению и записать, зафиксировать их сейчас для мировой памяти – наш долг и, пожалуй, наша последняя возможность сохранить эту Историю такой, какой она была в реальности», – считают организаторы акции.За 10 лет работы проекта на страницах сайта опубликовано более 150 тысяч снимков, порядка 50 тысяч фотографий «Стены памяти» уже имеют свой личный рассказ.Ресурс является долгосрочным проектом компании «Интерсвязь». В этом году к работе над его визуальной частью подключился телеканал «ОТВ».