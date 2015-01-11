Зажги свою Свечу Памяти

22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны. Сейчас эта дата признана международным Днем памяти и скорби. В качестве напоминания об этом трагическом событии в Казахстане, России, Белоруссии и Украине принято зажигать свечи, отдавая дань всем погибшим на этой войне...