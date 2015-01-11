Победители конкурса от площадки «Урал Медийный» пройдут стажировки в креативных агентствах России

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 24 июня открывается новая фотовыставка - «Маленькие герои большой войны». Это уже четвертая экспозиция, подготовленная к юбилею Победы Объединенным государственным архивом Челябинской области, в рамках сотрудничества с ЦПКиО...
22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны. Сейчас эта дата признана международным Днем памяти и скорби. В качестве напоминания об этом трагическом событии в Казахстане, России, Белоруссии и Украине принято зажигать свечи, отдавая дань всем погибшим на этой войне...
В Озерске состоялась встреча главы Озерского городского округа Евгения Щербакова и председателя избирательной комиссии округа Алексея Рожкова.Глава округа убедился, что подготовка к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию...
Утром 22 июня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, председатель профсоюза ПО «Маяк» Максим Чубенко, заместитель главы...
Участникам площадки «Урал Медийный» форума «Утро-2020» предстоит выполнить задания онлайн-хакатона и создать бота в Telegram, моушн-дизайн для Instagram и вирусный ролик для TikTok. Продукты оценят представители медиакомпаний, которые предоставят авторам лучших работ места для удаленных и офлайн-стажировок, сообщает Молодежный ресурсный центр...
Новый уровень обследования и лечения животных готовы предложить их владельцам специалисты Челябинской городской ветеринарной станции. В июне здесь организовано новое подразделение — визуальной диагностики, которое объединило кабинеты УЗИ и рентгенологического обследования...
В период пандемии коронавируса серьезным заделом в наращивании объемов производства и повышении эффективности работы предприятий, в первую очередь, промышленных, стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»...
Участникам площадки «Урал Медийный» форума «Утро-2020» предстоит выполнить задания онлайн-хакатона и создать бота в Telegram, моушн-дизайн для Instagram и вирусный ролик для TikTok. Продукты оценят представители медиакомпаний, которые предоставят авторам лучших работ места для удаленных и офлайн-стажировок, сообщает Молодежный ресурсный центр.Онлайн-хакатон и конкурс станут основой второго дня программы, 4 июля. Сначала молодые люди посетят тематические воркшопы, а затем получат от спикеров задания: создать бот для Telegram, разработать моушн-дизайн для Instagram или снять видеоролик для TikTok. На выполнение у медиаспециалистов будет менее 24 часов.В течение дня форумчане подготовят материалы, зададут вопросы кураторам в чате, отправят черновики своих работ и получат обратную связь. Вечером наставники выйдут в прямой эфир и разберут самые распространенные ошибки.На доработку продукта у участников останется утро 5 июля. Финальные проекты уральцам предстоит выложить в социальную сеть VK. Далее пройдет оценка работ представителями компаний, которые заинтересованы в поиске стажеров. Это агентства SMMashing Media, Sisters, студия KOVIN VIDEO и «Наполеон IT» (Челябинск), «Менделеев Маркетинг», «Сленг» и «Медиаполис» (Тюмень), Russia Beyond (Москва), «Территория УСПЕХА» (Калининград) и Traffic Isobar (Санкт-Петербург).К организации конкурса стажировок могут присоединиться и другие компании. Для этого необходимо связаться с оргкомитетом форума. Больше информации и возможностей для партнеров и контакты – по ссылке clck.ru/NsbuA.К вечеру 5 июля сотрудники агентств, спикеры и организаторы площадки подведут итоги конкурса. По результатам и будут объявлены имена победителей, которых примут на стажировки и наградят призами.Регистрация на онлайн-хакатон обязательна и открыта: уже сейчас можно выбрать направление, в котором предстоит создавать медиапродукт. Участниками каждого потока станут 33-35 человек.Новости о работе площадки «Урал Медийный» можно будет найти в официальной группе VK и аккаунте в Instagram.