Молодых южноуральцев ждут на технологическом онлайн-чемпионате MAKERCASE

В День памяти и скорби в Озерском городском округе прошла международная акция «Свеча памяти». В ней приняли участие волонтеры различных общественных объединений и представители Собрания депутатов под руководством Андрея Кузнеченкова. Подробнее
В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 24 июня открывается новая фотовыставка - «Маленькие герои большой войны». Это уже четвертая экспозиция, подготовленная к юбилею Победы Объединенным государственным архивом Челябинской области, в рамках сотрудничества с ЦПКиО...
22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны. Сейчас эта дата признана международным Днем памяти и скорби. В качестве напоминания об этом трагическом событии в Казахстане, России, Белоруссии и Украине принято зажигать свечи, отдавая дань всем погибшим на этой войне...
В дни Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации челябинцы и магнитогорцы смогут поставить подписи за присвоение своим городам звания «Город трудовой доблести». Поддержать инициативу южноуральцы смогут с 25 июня до 1 июля включительно на участках для Общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ...
С 6 по 12 июля пройдет всероссийский технологический кейс-чемпионат MAKERCASE. Он посвящен креативным технологиям и разработкам инновационных проектов. Регистрация продлится до 1 июля. Можно участвовать как индивидуально, так и в командах до пяти человек, сообщает Молодежный ресурсный центр...
Челябинский проект по сохранению исторической памяти выиграл президентский грант. Благодаря этой победе вблизи Миасса появится природно-индустриальный парк «Призрак горы Французской», сообщает управление общественных связей. Площадкой для реализации проекта станет руинизированный памятник индустриального наследия Южного Урала - рудник «Холмистый», где в начале XX века добывали асбест...
Правительство региона объявляет набор в резерв управленческих кадров Челябинской области. Соответствующее распоряжение № 587-р подписал 11 июня 2020 года губернатор Алексей Текслер. Для участия в конкурсе приглашаются кандидаты, соответствующие следующим квалификационным требованиям к руководящим должностям государственной гражданской и муниципальной службы Челябинской области и должностям руководителей подведомственных учреждений:высший уровень резерва:возраст до 50 лет;высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета;рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях высшей группы категории «руководители» не менее 5 лет;базовый уровень резерва:возраст до 45 лет;высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета;рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях главной группы категории «руководители» не менее 3 лет;перспективный уровень резерва:возраст до 35 лет;высшее образование не ниже уровня бакалавриата;рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях главной (ведущей) группы категории «специалисты» не менее 1 года...
Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов принял участие в церемонии возложения цветов и венков на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба полпредства. Церемония началась с минуты молчания...
Молодые люди из студенческих отрядов Челябинской области оставили на асфальте под окнами больниц и поликлиник рисунки-поздравления, а также записали ролики со словами благодарности южноуральским врачам. Мероприятия проходили с 19 по 22 июня в честь Дня медицинского работника...
В центре Челябинска, на улице Кирова, у памятника добровольцам-танкистам, открылась историко-документальная выставка «Черные ножи». Экспозиция, посвященная 75-летию Победы, подготовлена по материалам из фондов Объединенного государственного архива Челябинской области...
С 6 по 12 июля пройдет всероссийский технологический кейс-чемпионат MAKERCASE. Он посвящен креативным технологиям и разработкам инновационных проектов. Регистрация продлится до 1 июля. Можно участвовать как индивидуально, так и в командах до пяти человек, сообщает Молодежный ресурсный центр.На чемпионате нужно будет решить тематические кейсы. Команды, которые справятся лучше всех, получат денежные призы до 20 000 рублей, а также возможность дальнейшего финансирования собственного проекта от Бизнес-акселератора Тюменского государственного университета.Приглашаются школьники старших классов, студенты, которые увлекаются IT-разработкой и робототехникой со всех регионов России. Ожидаются онлайн-лекции, решение технологических кейсов по трекам сити-фермерства, городского пространства и умного кампуса, а также открытый трек для участников со своими кейсами. Подробную информацию о событии можно найти на официальном сайте проекта или в группе ВКонтакте.Организаторами чемпионата выступают Бизнес-акселератор ТюмГУ и Центр робототехники и АСУ Тюменской области.