Мой город достоин: жители Челябинска и Магнитогорска смогут поддержать присвоение родным городам звания «Город трудовой доблести» в дни Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России

В дни Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации челябинцы и магнитогорцы смогут поставить подписи за присвоение своим городам звания «Город трудовой доблести».Поддержать инициативу южноуральцы смогут с 25 июня до 1 июля включительно на участках для Общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.Справочно:Город трудовой доблести – почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». Звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».