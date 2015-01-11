Урал в эпицентре. Землетрясение произошло в Челябинской области

На Урале продолжают фиксировать сейсмическую активность. Серия землетрясений произошла в регионе за последние несколько дней.

Так, небольшие подземные толчки начали регистрировать еще в четверг, 18 июня, и они с некоторой периодичностью продолжались в течение трех дней. Дрожь земли, согласно сведениям Казахстанского национального центра данных, помимо территории самого Казахстана, затронула также и приграничные области России – Челябинскую и Оренбургскую – а также север Башкирии.

В Челябинской области сейсмологи дважды отмечали землетрясения: 18 июня такое событие случилось в Кизильском районе, неподалеку от поселков Варшавка и Снежный, а 19 июня – уже в непосредственной близости от Магнитогорска. Аналогичное событие произошло и вблизи Брединского района, но на территории Казахстана.

Впрочем, магнитуда этих толчков не превысила примерно 2,3 баллов по шкале Рихетра, поэтому они не доставили беспокойств для жителей. По оценкам специалистов, двухбалльный уровень считается очень слабым: при такой интенсивности землетрясения заметны лишь минимальные колебания на верхних этажах высотных зданий. Впрочем, то же самое может спровоцировать и, например, проехавший внизу тяжелый грузовик с заполненным кузовом, поэтому люди, как правило, даже не обращают на это внимание.

Однако эксперты продолжают особенно внимательно отслеживать сейсмическую активность в Уральских горах после землетрясения, произошедшего в районе Катав-Ивановска осенью 2018 года. Тогда магнитуда составила около четырех с половиной баллов, частично пострадали строения, в том числе и районная больница. По мнению ученых-академиков РАН, пристальное наблюдение за этими процессами в регионе, где традиционно сейсмоопасность не считается высокой, поможет предсказать подобные события заранее и подготовиться к ним.

https://www.cheltv.ru/ural-v-epitsentre/