Региональный оператор капремонта восстановит лепнину на фасаде многоквартирного дома в центре Челябинска

Изношенные декоративные элементы, расположенные под балконами здания, будут демонтированы, после чего по спецзаказу изготовят новые из современного прочного материала.В рамках проведения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 17 по проспекту Ленина в Челябинске было выявлено аварийное состояние декоративных конструкций.«Мы съездили на дом по просьбе жителей и общественников. На тот момент подрядная организация успела демонтировать несколько декоративных элементов с фасада, и даже по ним стало понятно, что крепления, на которых держится лепнина, все в аварийном состоянии, а это влияет непосредственно на безопасность жителей дома и прохожих», – сообщил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов.По словам руководителя фонда, новые кронштейны с декоративными элементами будут изготовлены из стеклофибробетона. Он зарекомендовал себя как надежный, легкий и прочный материал для производства архитектурного фасадного декора.На сегодняшний день ведутся переговоры с заводом-производителем таких изделий об изготовлении кронштейнов по индивидуальному заказу для данного дома.