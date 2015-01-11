Региональный оператор капремонта восстановит лепнину на фасаде многоквартирного дома в центре Челябинска

Источник: Региональный оператор капремонта Челябинской областиИзношенные декоративные элементы, расположенные под балконами здания, будут демонтированы, после чего по спецзаказу изготовят новые из современного прочного материала.В рамках проведения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 17 по проспекту Ленина в Челябинске было выявлено аварийное состояние декоративных конструкций.«Мы съездили на дом по просьбе жителей и общественников. На тот момент подрядная организация успела демонтировать несколько декоративных элементов с фасада, и даже по ним стало понятно, что крепления, на которых держится лепнина, все в аварийном состоянии, а это влияет непосредственно на безопасность жителей дома и прохожих», – сообщил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области.По словам руководителя фонда, новые кронштейны с декоративными элементами будут изготовлены из стеклофибробетона. Он зарекомендовал себя как надежный, легкий и прочный материал для производства архитектурного фасадного декора.На сегодняшний день ведутся переговоры с заводом-производителем таких изделий об изготовлении кронштейнов по индивидуальному заказу для данного дома.