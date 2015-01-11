В мининформе Челябинской области кадровое назначение

Отдел Абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки организует бессрочную социальную акцию – «Книжки в дом». Теперь все те, кто по каким-то причинам не может самостоятельно прийти в библиотеку, могут заказать литературу на дом совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба ЧОУНБ. Пока что услуга доступна только для жителей Центрального района Челябинска. Кроме того, если пользователи не являются читателями Публички, то их запишут в библиотеку прямо на дому.Заявки на доставку библиотечных книг можно оформить в обсуждении группы Абонемента ЧОУНБ в социальной сети «ВКонтакте» или оставить по телефону: +7 (351) 266-01-99.При составлении заявки нужно указать свою фамилию, имя, номер читательского билета Публичной библиотеки (если есть), адрес, те издания, которые вам хотелось бы получить (название, автор, тематика и жанр), а также удобные для доставки дату и время.Затем сотрудник библиотеки в личном сообщении «ВКонтакте» или по указанному вами телефону согласует наиболее удобное время доставки и сообщит, кто и когда доставит книги.Доставка книг будет происходить с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности – в перчатках, масках и с применением антисептических средств. В качестве волонтеров выступят библиотекари Публички и неравнодушные южноуральцы.Поделитесь информацией о доставке книг с друзьями и соседями! Возможно, в вашем окружении есть читатели в возрасте, мамы с маленькими детьми или люди с ограниченными возможностями, которые будут рады получить книги на дом.«Приглашаем к участию волонтеров – всех, кто не может остаться в стороне и готов помочь в это непростое время! Давайте объединим наши усилия, чтобы проект стал ярким событием Челябинска и принес больше радости и книг в жизнь каждого участника», – призывает заведующая отделом Абонемент Людмила Демьянович.Все вопросы и пожелания по поводу акции «Книжки в дом» можно оставить в группе Абонемента «ВКонтакте». Подробнее
Екатерина Вячеславовна Давыдова назначена заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Постановлением губернатора Челябинской области от 19.06.2020 г. № 158 заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области назначена Давыдова Екатерина Вячеславовна. Документ опубликован вчера на сайте правительства Челябинской области.В новой структуре министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, утвержденной постановлением губернатора Челябинской области № 127 от 06.05.2020г., она возглавит управление стратегического планирования и анализа, службу развития цифровых инноваций. В зону ответственности Екатерины Давыдовой войдет курирование деятельности АНО «Центр развития цифровых технологий», подведомственного министерству, реализация национального проекта «Цифровые технологии», проекта «Умный город», сопровождение цифровой трансформации органов власти, развитие и внедрение цифровых технологий на территории Челябинской области.СПРАВОЧНО:Давыдова Екатерина Вячеславовна родилась в городе Челябинске.С золотой медалью окончила языковой лицей № 93. В 2005 году окончила юридический факультет Челябинского государственного университета по специальности «юриспруденция», получив диплом с отличием. В 2007 году – факультет «Экономика и управление» Южно-Уральского государственного университета по специальности «Финансы и кредит».В 2008 году завершила обучение в аспирантуре Южно-Уральского государственного университета (кафедра конституционного и административного права), защитив в Российском Университете дружбы народов диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности «административное право, финансовое право, информационное право». В период обучения являлась стипендиатом Законодательного собрания Челябинской области, стипендиатом специальной государственной стипендии Правительства Российской Федерации.Работала в правовом отделе администрации Калининского района г. Челябинска, Департаменте правового обеспечения ОАО «Челиндбанк», Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в должности помощника заместителя председателя суда, в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области в должности заместителя начальника отдела организации администрирования страховых взносов, а также осуществляла преподавательскую деятельность в Южно-Уральском государственном университете.С 08 декабря 2010 г. – заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области.С 02 августа 2017 г. - заместитель министра - начальник управления министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.С 19 июня 2020 г. - заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.Имеет классный чин «Действительный государственный советник Челябинской области 1 класса». Имеет ученую степень «кандидат юридических наук».