Когда откроют закрытые из-за коронавируса отделения Челябинского онкоцентра?

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, часть отделений которого закрыто в связи с выявлением очага коронавирусной инфекции Covid-19, сможет вновь начать прием пациентов после проведения всех необходимых эпидемиологических мероприятий.

Все это время оказание медицинской помощи пациентам онкологического профиля не будет приостановлено ни на один день.

В этом заверили министр здравоохранения области Юрий Семенов и главный врач диспансера Андрей Важенин.

Напомним, в онкодиспансере на сегодня подтверждено 82 случая коронавирусной инфекции, в том числе у 81 пациента и одного медицинского работника (изначально объявлялось о 83 инфицированных, но потом откорректировали цифру).

На карантин сейчас закрыто пять отделений лечебного учреждения: противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, радиологическое гинекологическое отделение и онкологическое отделение опухолей головы и шеи. Остальные отделения продолжают работать, в том числе дневной стационар.

Первые заболевшие в онкодиспансере были выявлены как в ходе тестирования новых пациентов, так и уже госпитализированных.

Андрей Важенин заявил, что вспышка COVID-19 в учреждении не стала для него неожиданностью. У коллег в Свердловской области она произошла раньше (и длилась порядка двух недель). «Два с половиной месяца мы работали без сбоев, ритмично. Те режимные вещи, которые предпринимались, сработали, - подчеркнул главврач. - Да, сейчас на фоне общего накопления контингента случилась такая вещь. Для нас эта ситуация не была неожиданной. Предполагалось, что это может произойти. Произошло, и мы не деморализованы. Мы знаем, что делать».

По словам Важенина, нарастание числа инфицированных среди пациентов онкодиспансера отмечается с прошлого четверга. Все пациенты с коронавирусом выявлены рано и в лёгкой степени течения болезни, вовремя диагностированы и получают соответствующее лечение. «У нас было выявлено 13 больных в ранней стадии, по данным КТ - тяжелых нет», - уточнил Важенин.

Инфицированные пациенты направлены на лечение в госпитальные базы (часть – за выходные, 14 человек – в понедельник). Контактные (а их 155 человек), по максимуму выписаны домой (предварительно у них взяты анализы на ковид).

По мнению Важенина, для контактных безопаснее будет переждать этот период дома. Всем им выданы предписания о самоизоляции на 14-дневный срок.

Начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева подтвердила правильность действий руководства онкоцентра. «В таких случаях практикуется выписка пациентов, если позволяет состояние больного. Если выявляется пациент с клиникой, он идёт в профильное учреждение. У кого нет клиники ОРВИ - могут быть изолированы дома. Им обязательно выдаётся постановление об изоляции и назначается лабораторное обследование», - отметила Косарева.

Родственникам контактных лиц постановление на самоизоляцию не выписывается. «Мероприятия по родственникам контактных не проводятся, мероприятия назначаются только лицам, которые имели контакт непосредственно с больным», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Все онкопациенты, которым требуется госпитализация, будут маршрутизированы в другие медучреждения Челябинской области, в которых проводится лечение онкологических заболеваний. Челябинску помогают онкологические отделения в Магнитогорске, Копейске, Дорожная больница. Часть пациентов онкоцентра во время карантина будут консультировать дистанционно, связь с территориями налажена, уточнил Юрий Семёнов.

Поликлиника онкоцентра на время противоэпидемических мероприятий работает как консультативный центр по маршрутизации пациентов. Проводятся медицинские консилиумы посредством телемедицины, также работает дневной стационар.

«Оказание помощи онкологическим пациентам нельзя остановить, и оно не останавливалось ни на день, - подчеркнул Юрий Семенов. - Пациентам будет оказана помощь в полном объеме».

В настоящий момент в клинике продолжают работать гинекологическое отделение, второе отделение радиологии, абдоминальное отделение. В закрытых отделениях проводятся противоэпидемические мероприятия. По словам министра, их планируется открыть после завершения всех мероприятий и по согласованию с Роспотребнадзором. «Отделения будут открыты после того, как это будет безопасно для пациентов и сотрудников», - подчеркнул Юрий Семенов. Андрей Важенин предположил, что вынужденная пауза в оказание медпомощи будет недолгой. По его мнению, закрытые на карантин отделения смогут снова принять пациентов через пару недель.

«Думаю, задержка приёма будет сравнима с новогодними праздниками. Как только все противоэпидемические мероприятия будут закончены, мы начнём приём и продолжим лечение наших больных, - отметил Важенин и также заверил. - Лечение онкологических больных в области не остановилось - система позволяет продолжать оказание помощи этим пациентам».

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/kogda-otkroyut-zakrytye-iz-za-koronavirusa-otdeleniya-chelyabinskogo-onkocentra