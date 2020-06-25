Областной Сабантуй 2020: лучшие моменты праздников прошлых лет и новые интернет-проекты

Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона совместно с Конгрессом татар Челябинской области, Башкирским курултаем, татарскими и башкирскими национально-культурными объединениями ежегодно проводит традиционный областной праздник «Сабантуй», на котором собираются тысячи южноуральцев и гостей из других регионов. В этом году яркое событие, символизирующее преемственность поколений, объединяющее людей разных наций и верований, состоится 11 июля в формате онлайн-вещания.Сабантуй 2020 проводится в рамках Года памяти и славы и посвящен 100-летию образования Республики Татарстан. Несмотря на то, что народный праздник уйдет в Интернет, будут сохранены все культурные и традиционные мероприятия, полюбившиеся его участникам и зрителям.В праздничной онлайн-программе Сабантуя 2020 представлены восемь интернет-проектов:«Сабантуй 2020»Поздравления с праздником руководителей области, гостей праздника из других регионов, руководителей муниципальных районов, общественных организаций, жителей Челябинской областиТоржественный СабантуйВидеотрансляция открытия праздника «Сабантуй» за 2018-2019 годы на территории Челябинской областиКонкурсный СабантуйВидеотрансляция традиционных конкурсов из архивов областного праздника: «Национальная юрта», «Национальная кухня», «Национальное подворье».Спортивный СабантуйВидеотрансляция соревнований 2018-2019 годов: национальная борьба «корэш», спортивные аттракционы - лазанье по столбу, бег в мешках, бег с ведрами и другие традиционные спортивные и игровые программы праздникаКонные соревнованияВидеотрансляция соревнований на лошадях в рамках праздника Сабантуй на территории Челябинской областиДетский СабантуйВидеотрансляция отрывков детских праздников «Сабантуй» на территории Челябинской областиМастеровой СабантуйВидеотрансляция мастер-классов по изготовлению национальных блюд, традиционных национальных украшений, мастер-классов по национальным ремеслам: изготовление кнутов, валяние, ковка, изготовление седел, подков, изделий из дерева и других.Веселый СабантуйКонцертные видеозаписи профессиональных коллективов Челябинской области, гостей областного праздника из Республики Татарстан и Республики Башкортостан; заслуженных артистов Республики Татарстан и Республики Башкортостан из Челябинской области; коллективов самодеятельных артистов.
Источник: Дом дружбы народов Челябинской области