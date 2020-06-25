Южноуральцы еще могут зарегистрироваться на онлайн-форум «Утро-2020»

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Уже 1200 человек хотят стать участниками форума «Утро-2020». Регистрация на все 12 тематических площадок продлена до 30 июня, сообщает Молодежный ресурсный центр.Онлайн-формат расширяет географию форума молодежи «Утро-2020»: оргкомитет получил заявки от 1200 человек из 67 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья. Регистрация участников в системе «Молодежь России» Росмолодежи продлится до 23:59 (время московское) 30 июня, а сам онлайн-интенсив состоится 3–5 июля.«Высокий интерес молодежи к форуму «Утро-2020» не может не радовать. Благодаря онлайн-формату к открытым мероприятиям сможет подключиться любой желающий, что сделает уникальную образовательную программу проекта по-настоящему доступной», — отметила исполнительный директор форума «Утро-2020» Надежда Терлыга.Впервые для желающих подать заявку расширены и возрастные рамки: к основной программе форума могут присоединиться молодые люди от 14 до 35 лет, а Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи открыт для зарегистрированных участников форума «Утро» — граждан России от 14 до 30 лет.Участники форума «Утро-2020» из первых уст узнают о возможностях развития родных регионов и территорий. Каждая из 12 тематических площадок поможет погрузиться в актуальные задачи национальных проектов и проработать собственные инициативы.Оргкомитет готовится анонсировать насыщенную образовательную программу форума: три дня лекций, мастер-классов и воркшопов, открытых мероприятий, консультаций с экспертами. Создавать бота для Telegram, учиться построению избирательной кампании или решать вопросы экологии, каждый участник решает сам.Регистрация на форум по ссылке: myrosmol.ru/event/44047Узнать больше о событии: forumutro.ruСправка: Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» состоится в 2020 году в десятый раз, его учредители — аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с министерством образования и молодежной политики Свердловской области.