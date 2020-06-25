На Южном Урале появится музей купечества

Источник: Управление общественных связейВ рамках реализации проекта «Купеческая столица Урала», ставшего победителем второго конкурса Фонда президентских грантов, в Троицке будет открыт музей купечества. На его создание направят более 2,5 миллионов рублей, сообщает Управление общественных связейМузей примет первых посетителей уже в июле 2021 года. Экспозиции познакомят жителей и гостей города Троицка с историей купечества на Урале. Новая достопримечательность будет находиться в главном здании усадьбы купца второй гильдии Александра Осипова, реставрация которого также проходит за счет грантовых средств.Руководитель проектаотметил, что на примере троицких купцов будет показан их образ жизни, семейные отношения, самобытность и традиции. Также проект подразумевает реализацию просветительско – образовательной программы об истории родного края для школьников 5-7х классов.