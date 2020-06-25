На Южном Урале появится музей купечества

В рамках реализации проекта «Купеческая столица Урала», ставшего победителем второго конкурса Фонда президентских грантов, в Троицке будет открыт музей купечества. На его создание направят более 2,5 миллионов рублей, сообщает Управление общественных связей
Музей примет первых посетителей уже в июле 2021 года. Экспозиции познакомят жителей и гостей города Троицка с историей купечества на Урале. Новая достопримечательность будет находиться в главном здании усадьбы купца второй гильдии Александра Осипова, реставрация которого также проходит за счет грантовых средств.Руководитель проекта Александр Ерахтин отметил, что на примере троицких купцов будет показан их образ жизни, семейные отношения, самобытность и традиции. Также проект подразумевает реализацию просветительско – образовательной программы об истории родного края для школьников 5-7х классов.