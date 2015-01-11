Назначен первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области

Источник: из открытых источниковВ министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области новое назначение. Постановлением губернатора Челябинской области от 26.06.2020 г. № 162 первым заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области назначен. Ранее он занимал должность заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.СПРАВОЧНО:Кокорюкин Василий Владимирович родился в г. Челябинске.Образование: высшее, Южно-Уральский государственный университет, 1998 г., специальность - прикладная математика, квалификация - математик-инженер.Опыт работы:С 1998 г. по 2001 г. - Администрация Челябинской области, в должностях специалиста 1 категории, ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела Комитета.С 2002 г. по 2011 г. – Правительство Челябинской области, в должности начальника отдела Комитета информационного и программного обеспечения Правительства Челябинской области.С 19.01.2011 г. по 24.09.2014г. - начальник управления технического развития Министерства информационных технологий и связи Челябинской области.С 25.09.2014г. - заместитель Министра информационных технологий и связи Челябинской области.С 26.06.2020г. – первый заместитель Министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Классный чин - Действительный государственный советник Челябинской области 1 класса.