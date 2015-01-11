Региональные банки продолжают прием заявок на антикризисные продукты

Правительство Челябинской области продолжает вести антикризисную работу, одной из приоритетных задач которой является сохранение рабочих мест. Для достижения этой цели разработан целый ряд финансовых инструментов, который реализуется как институтами развития, так и банками региона. Если рассматривать программы последних, то это беспроцентные кредиты на выплату зарплат и льготный заём под 2% годовых.Беспроцентный кредит могут получить представители крупного, среднего и малого бизнеса, деятельность которых признана наиболее пострадавшей в связи с пандемией коронавируса, а также компании с госучастием и НКО. При этом предприятия должны действовать не менее 1 года, хоть раз уплатить налог, не запускать процедуру банкротства и сохранить не менее 90% сотрудников.Целевое использование займа – выплата зарплат сотрудникам. На другие цели использовать финансовые средства нельзя. Сумма по кредиту ограничена: она высчитывается по формуле количество официально трудоустроенных наёмных работников х МРОТ (с учетом районных коэффициентов и выплат в фонды) х на 6 месяцев.Беспроцентным кредит будет полгода. Если же предпринимателю понадобится дополнительное время на выплату суммы, то ставка по кредиту уже будет составлять 4% годовых. Максимальный срок займа – 1 год. Выплатить долг нужно по окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 года – в соответствии с графиком.Посмотреть список банков, которые предоставляют эту услугу можно по ссылке. Стоит отметить, что предприниматель может выбрать любой банк, где действует данная программа, а не только тот, где у него заключен зарплатный проект.На реализацию данной программы банки дополнительно получили 3,5 млрд рублей субсидий от Минэкономразвития РФ, при этом 40% от этой суммы должен получить малый и микробизнес.Вторая программа – льготный кредит под 2% годовых. Воспользоваться этим продуктом могут компании из наиболее пострадавших отраслей или требующие поддержки для возобновления деятельности, социально ориентированные НКО, включенные в реестр, индивидуальные предприниматели, имеющие наемных сотрудников.При этом к заемщику также предъявляются определенные критерии: в отношении него не должна быть запущена процедура банкротства, деятельность компании не должна быть приостановлена, индивидуальный предприниматель не должен планировать прекращение своей деятельности в этом качестве.Целевое использование займа – любые документально подтвержденные расходы, связанные с предпринимательской деятельностью. Это зарплаты, оплата ранее полученных кредитов. Не допускается трата этих средств на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.Максимальная сумма займа рассчитывается по формуле: МРОТ (с учетом районных коэффициентов, процентных надбавок, а также страховых взносов в размере 30%)* численность работников*базовый период, который равен периоду с даты заключения договора до 1 декабря.Согласно программе финансирования условия погашения займа зависят от периодов, в течение которых действует кредитный договор. Предусматривается три таких периода, условия каждого из которых можно посмотреть по ссылке.Получить кредит можно до 1 ноября этого года. Максимальный срок займа – 1 год.Список банковСуммарный объем выданных займов по этой программе должен составить не менее 248 млрд рублей.«На сегодняшний день челябинские отделения ПАО «Сбербанк» заключили по первой программе порядка 500 договоров на сумму, превышающую миллиард рублей. По второй программе заключено 950 контрактов на общую сумму 1 миллиард 650 миллионов рублей» – прокомментировал Андрей Ручай, заместитель управляющего челябинским отделением ПАО «Сбербанк».