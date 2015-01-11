Сенатор Олег Цепкин вручил Благодарность начальнику регионального управления Росгвардии

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В правительстве Челябинской области выявлен очаг коронавируса – положительный тест на COVID-19 сдали три сотрудника управления общественных связей, в том числе начальник управления Дмитрий Семенов Подробнее
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Олег Цепкин вручил начальнику управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майору полиции Александру Ясинскому Благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей и заслуги в обеспечении законности и правопорядка в Челябинской области. «Территориальное управление Росгвардии Челябинской области в полном объеме выполняет поставленные перед ним руководством страны и ведомства задачи как на территории Южного Урала, так и за его пределами», - отметил сенатор Олег Цепкин. В свою очередь Александр Ясинский поблагодарил сенатора за внимание, которое уделяется Росгвардии региона, и помощь, оказываемую губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Генерал-майор полиции заверил члена Совета Федерации, что личный состав ведомства будет и дальше стоять на страже региона и его жителей.