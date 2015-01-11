2020-06-26YEKT13:00:00 | Губерния IT-компании Южного Урала получат бессрочную налоговую поддержку Источник: из открытых источников









По инициативе Президента России Владимира Путина налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы с 14% до 7,6%. Кроме того, в Челябинской области продолжают действовать региональные меры налоговой поддержки IT-бизнеса.23 июня в обращении к гражданам России Владимир Путин отметил мощные технологические и кадровые возможности российского IT-сектора, почеркнул важность ИТ-отрасли для всей экономики и социальной сферы. По его словам, планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты.«В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и, прежде всего, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний. Напомню, мы уже вдвое, до 15 процентов понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 процента. Причём не временно, а бессрочно», - сказал Глава государства.Кроме того, планируется на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний - с нынешних 20 процентов до 3 процентов. Президент подчеркнул, что фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.Стоит отметить, что в Челябинской области принят целый комплекс мер налоговой поддержки ИТ-компаний, который делает ее настоящим «налоговым раем»: ставка налога на прибыль снижена до 13,5%, обнулен налог на имущество. Кроме того, в регионе в 2 раза снижены налоговые ставки для ИТ-организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Источник: из открытых источниковПо инициативе Президента России Владимира Путина налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы с 14% до 7,6%. Кроме того, в Челябинской области продолжают действовать региональные меры налоговой поддержки IT-бизнеса.23 июня в обращении к гражданам России Владимир Путин отметил мощные технологические и кадровые возможности российского IT-сектора, почеркнул важность ИТ-отрасли для всей экономики и социальной сферы. По его словам, планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты.«В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и, прежде всего, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний. Напомню, мы уже вдвое, до 15 процентов понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 процента. Причём не временно, а бессрочно», - сказал Глава государства.Кроме того, планируется на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний - с нынешних 20 процентов до 3 процентов. Президент подчеркнул, что фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.Стоит отметить, что в Челябинской области принят целый комплекс мер налоговой поддержки ИТ-компаний, который делает ее настоящим «налоговым раем»: ставка налога на прибыль снижена до 13,5%, обнулен налог на имущество. Кроме того, в регионе в 2 раза снижены налоговые ставки для ИТ-организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. AzAzA 2020-06-26YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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