Бизнес и СОНКО смогут воспользоваться субсидиями на средства дезинфекции

С постепенным снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, возобновляется деятельность предприятий, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат на профилактические и дезинфекционные мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Чтобы снизить нагрузку на бизнес, Правительство РФ на заседании 25 июня одобрило распоряжение о выделении из резервного фонда 20 млрд рублей на субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).Мера поддержки распространяется на МСП и СОНКО, осуществляющие деятельность в следующих отраслях с основными кодами ОКВЭД:
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);
деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);
деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4);
деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95);
стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);
образование дополнительное детей и взрослых (85.41);
предоставление услуг по дневному уходу за детьми (88.91).
Чтобы получить субсидию, предприятие должно быть включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 г.СОНКО должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, а образование должно быть указано в качестве основного вида деятельности.Собственники горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц должны быть включены в единый перечень классифицированных объектов туристской индустрии.Организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства. На дату подачи заявления недоимка по налогам и страховым взносам в совокупности (с учётом имеющейся переплаты) не должна превышать 3 тыс. руб.Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тыс. рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество работников в мае 2020 г. Индивидуальные предприниматели без работников получат 15 тыс. рублей.Для оформления субсидии необходимо направить в налоговый орган по месту нахождения организации заявление по почте или подать заявку через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно). Информацию о ходе рассмотрения заявления можно будет найти на официальном сайте ФНС.Источник: https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/biznes_i_sonko_smogut_vospolzovatsya_subsidiyami_na_sredstva_dezinfekcii_s_15_iyulya.htmlhttps://мойбизнес.рф/novosti/news/msp-i-nko-poluchat-bezvozmezdnye-subsidii-na-dezinfektsionnye-i-profilakticheskie-meropriyatiya