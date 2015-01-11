В Челябинскую область вернется 28-градусная жара

В Челябинской области потеплеет к выходным – в субботу, 4 июля, воздух прогреется до 27 градусов, а в воскресенье – до 28.

Во вторник синоптики прогнозируют 19 градусов тепла днем. В четверг, 23 июня, воздух прогреется до 23 градусов, а в пятницу – до 25. Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Ночные температуры будут составлять 7-12 градусов.

К концу текущей недели и началу следующей – 5 и 6 июля – прогнозируется 28 градусов тепла. Будет преобладать переменная облачность, пройдут кратковременные дожди.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-vernetsya-28-gradusnaya-zhara_127775.html