2020-06-30YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинской области стартует набор в резерв управленческих кадров Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









Правительство региона объявляет конкурсный отбор кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Челябинской области. Конкурс продлится с 1 по 30 июля 2020 года.Право на участие в конкурсе имеют:- граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, в возрасте до 50 лет, имеющие высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, претендующие на включение в высший уровень резерва;- граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, в возрасте до 45 лет, имеющие высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета и стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет, претендующие на включение в базовый уровень резерва;- граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование не ниже уровня бакалавриата и стаж работы на руководящих должностях не менее одного года, претендующие на включение в перспективный уровень резерва.Для участия в конкурсе граждане Российской Федерации представляют следующие документы:- личное заявление;- копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа (паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р), с фотографией;- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);копии документов об образовании (с приложениями), а также по желанию о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у согласно приложению №3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);- документы, подтверждающие сведения о периоде прохождения военной службы (копия военного билета, справка военного комиссариата, воинского подразделения).Дополнительно по желанию кандидата могут быть представлены рекомендации лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, должности руководителей в органах государственной власти и в организациях приоритетных сфер экономики региона.Для участия в конкурсе кандидатам необходимо в период с 1 по 30 июля 2020 года зарегистрироваться на сайте konkurs.pravmin74.ru, в личном кабинете на сайте konkurs.pravmin74.ru разместить мотивационное эссе. Тема и требования к написанию эссе будут размещены на вышеуказанном сайте.Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, Управление государственной службы правительства Челябинской области.По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: (351) 263-59-66; (351) 263-99-12. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиПравительство региона объявляет конкурсный отбор кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Челябинской области. Конкурс продлится с 1 по 30 июля 2020 года.Право на участие в конкурсе имеют:- граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, в возрасте до 50 лет, имеющие высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, претендующие на включение в высший уровень резерва;- граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, в возрасте до 45 лет, имеющие высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета и стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет, претендующие на включение в базовый уровень резерва;- граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование не ниже уровня бакалавриата и стаж работы на руководящих должностях не менее одного года, претендующие на включение в перспективный уровень резерва.Для участия в конкурсе граждане Российской Федерации представляют следующие документы:- личное заявление;- копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа (паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р), с фотографией;- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);копии документов об образовании (с приложениями), а также по желанию о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у согласно приложению №3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);- документы, подтверждающие сведения о периоде прохождения военной службы (копия военного билета, справка военного комиссариата, воинского подразделения).Дополнительно по желанию кандидата могут быть представлены рекомендации лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, должности руководителей в органах государственной власти и в организациях приоритетных сфер экономики региона.Для участия в конкурсе кандидатам необходимо в период с 1 по 30 июля 2020 года зарегистрироваться на сайте konkurs.pravmin74.ru, в личном кабинете на сайте konkurs.pravmin74.ru разместить мотивационное эссе. Тема и требования к написанию эссе будут размещены на вышеуказанном сайте.Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, Управление государственной службы правительства Челябинской области.По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: (351) 263-59-66; (351) 263-99-12. AzAzA 2020-06-30YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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