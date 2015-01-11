Расширены категории жилья, которое можно приобрести по льготной ипотечной ставке до 6,5%

Правительство Российской Федерации по поручению Президента внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5%. Теперь максимальная сумма кредита для жителей Челябинской области увеличена с 3 до 6 млн рублей. Таким образом, еще больше южноуральских семей смогут улучшить жилищные условия.«Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия. Свой дом, собственная квартира – то, что всегда было и остаётся жизненно важным для любого человека, для каждой семьи», – отметил Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 29 июня.Еще до принятия этого решения в Челябинской области выдано порядка 950 таких кредитов на общую сумму почти 1,7 млрд рублей. Сейчас в работе у банков более 1340 одобренных заявок всего на 2,2 млрд рублей. Значит, в регионе уже около 2300 семей в этом году переедет в новое жилье, а строительная отрасль получит колоссальные денежные вливания.Напомним, по программе можно приобрести жилые помещения (не апартаменты) в новостройках («вторичка» не подойдет) и только у юрлица-застройщика. Первоначальный взнос – 20%. Но есть поручение снизить размер до 15%.Программа предназначена исключительно для граждан РФ. В ней участвуют только рублёвые займы. Рефинансировать с ее помощью уже действующую ипотеку нельзя, но существуют другие банковские продукты, предназначенные для этих целей.В специальном разделе сайта Центрального Банка России «Меры по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса» Вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы об антикризисных банковских продуктах.Горячая линия ЦБ РФ: 8 (800) 300 30 00.