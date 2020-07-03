Самозанятые могут получить кредиты под 8,5% годовых

В начале июня Госдума приняла закон, по которому меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства распространены также и на самозанятых граждан. У них появилась возможность в числе прочего получить в аренду муниципальное имущество по льготным ставкам, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, а также льготные кредиты.Так, МСП Банк уже заявил о старте кредитования самозанятых под 8,5% годовых. Финансовая поддержка на сумму до 500 тысяч рублей предоставляется без залога, до 5 млн – с минимальными требованиями к обеспечению.Специально для самозанятых разработана упрощенная процедура прохождения заявок и ускоренная модель оценки, применяется сокращенный перечень документов. Таким образом, срок рассмотрения заявки по кредиту до полумиллиона рублей не превысит 3 дней.Подать документы можно онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС (smbfin.ru). Расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.Напомним, что Челябинская область по итогам I квартала 2020 года вошла в ТОП-10 регионов России по объемам льготного кредитования МСП под 8,5%. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства выдаются на инвестиционные и оборотные цели.Воспользоваться таким льготным кредитом могут субъекты МСП и самозанятые граждане, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях. Это сельское хозяйство, обрабатывающее производство, сфера строительства, туристская деятельность, здравоохранение и образование, гостиничный бизнес, культура и спорт. Полный перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764.Список банков, действующих на территории Челябинской области, которые участвуют в программе:
АО «МСП БАНК»
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
АО «СМП БАНК»
АО «УГЛЕМЕТБАНК»
АО БАНК «СНЕЖИНСКИЙ»
ПАО Банк «АК БАРС»
ПАО БАНК ВТБ
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
ПАО БАНК «ЗЕНИТ»
ПАО БАНК ФК «ОТКРЫТИЕ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО «Совкомбанк»