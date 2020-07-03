Жителей Челябинской области бесплатно научат создавать сайты

Онлайн-курсы пройдут в период с 6 по 17 июля. Слушатели научатся создавать сайты «с нуля» на двух платформах WordPress и Tilda, каждый курс рассчитан на четыре дня, сообщает мининформ.Такую возможность дает южноуральцам «Точка кипения - Челябинск». Онлайн-курсов два – по платформам WordPress и Tilda. Занятия идут полтора часа и рассчитаны на аудиторию разного возраста. Главное, подчеркивают организаторы, это желание, наличие компьютера и доступ к сети Интернет.Курс по созданию сайта на WordPress начнется уже 6 июля, в 11:00. На первом занятии участники узнают, что такое Wordpress, как собрать стенд для создания сайта на своем компьютере, у них уже появится свой реальный сайт в зоне susu.ru. Подробная программа курса и регистрация по ссылке.Второй курс для тех, кто хочет освоить конструктор сайтов Tilda. Он начнется 8 июля в 14:00. Участники узнают, как распределить временные, материальные и организационные ресурсы для скорейшего получения результата, что такое сайт или посадочная страница, целевое действие и конверсия, а еще им расскажут об особенностях написания текста, референсах и визуальном стиле. Домашние задания в конце каждого занятия помогут закрепить информацию и реализовать собственный проект. Курс организован digital-агентством «RIBBLA». Подробности и регистрация по ссылке.