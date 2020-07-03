Более 5 миллиардов рублей вольется в экономику Челябинской области по льготной программе кредитования бизнеса

По поручению губернатора Алексея Текслера экономический блок правительства Челябинской области продолжает активный мониторинг реализации федеральных программ льготного кредитования, направленных на поддержку граждан и предпринимателей в период пандемии коронавируса.С начала июня в регионе стартовала выдача кредитов для возобновления деятельности бизнеса под 2% годовых. Главная их особенность – возможность списания долга и процентов по нему, если заемщик сохранит штат сотрудников. С самого начала фиксировался ажиотажный спрос на этот финансовый продукт, и сегодня он сохраняется. Выдано уже порядка одной тысячи таких кредитов на общую сумму около 2 млрд руб. Готовится к выдаче еще почти 3 млрд руб.«Чтобы охватить как можно больше предпринимателей этой мерой, руководство страны уже неоднократно повышало лимиты программы. Буквально на прошлой неделе по поручению Президента РФ правительство распорядилось увеличить ее финансирование еще на 116 млрд рублей - до 468 млрд. Неснижающийся спрос на продукт доказывает, что грамотные решения властей, подкрепленные оперативным откликом со стороны банковского сектора, стали важным элементом поддержки экономики и стабилизации занятости в период пандемии», – комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Напомним, получить кредит могут юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники. Они должны вести деятельность в пострадавших отраслях или производить товары для потребительского рынка. При этом для микро-, малого бизнеса и ИП учитывается как основной, так и дополнительный ОКВЭД, для среднего и крупного – только основной. Также в программе могут участвовать социально ориентированные некоммерческие организации, вне зависимости от вида экономической деятельности.Если заемщик сохранит 90% штата к 1 марта 2021 года, то после истечения срока кредита (1 апреля 2021 года) он будет полностью списан вместе с процентами. Эти расходы возьмет на себя государство.Подробнее с условиями программы можно ознакомиться по ссылке.О том, какие еще банковские программы поддержки бизнеса действуют в регионе, можно узнать здесь.