ЮУрГАУ принимает на обучение дистанционно

Сегодня стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Четыре тысячи одиннадцатиклассников Челябинской области проверят свои знания по географии, литературе, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) Подробнее
На заседании штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания в Озерском городском округе было принято решение разрешить с 06.07.2020 года въезд на территорию Озерска гражданам, имеющим временные пропуска Подробнее
В Челябинске минэкологии региона, компания «Полигон ТБО» и Российский союз молодежи провели совместную экологическую акцию. После субботника на Голубом карьере участники совершили экскурсию на предприятие, где своими глазами увидели, как перерабатывается мусор. Субботник прошел на Голубом карьере в Челябинском городском бору. На берегу живописного водоема активисты РСМ собрали больше 200 килограммов мусора. Весь он был отсортирован по фракциям: в отдельные мешки волонтеры собирали пластик, стекло и смешанные отходы. Контролировала раздельный сбор координатор проекта «Чистые игры» в Челябинской области Олеся Ефимова, сообщает минэкологии.После субботника весь мусор отправился в компанию «Полигон ТБО», где он пройдет более тщательную сортировку, после чего часть отходов поступит на переработку. В одном из цехов предприятия участникам субботника продемонстрировали, как использованные полиэтиленовые пакеты перерабатываются в специальные гранулы. В дальнейшем из них изготавливают не только новые мешки для мусора, но и производственные материалы и даже трубы. А из переработанного пластика получается химическое волокно, которое подходит для изготовления самых разных изделий – от упаковочной ленты до одежды.Совместно с партнерскими организациями на «Полигоне ТБО» успешно осуществляются несколько программ по переработке вторсырья: мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса. Также в 2020 году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.«Мы с удовольствием поддерживаем проекты по экологическому просвещению и вовлечению жителей Южного Урала в вопросы обращения с отходами. Цель таких скромных по масштабам, но полезных мероприятий – это воспитание культуры обращения с отходами и пропаганда осознанного и ответственного потребления. Живой интерес к сфере обращения с отходами со стороны молодого поколения укрепил идею проводить подобные акции регулярно», - прокомментировал генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.Организаторы надеются, что проведенная акция станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут южноуральцам больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.«Челябинская область приступила к поэтапному переходу на раздельный сбор мусора. В марте текущего года был принят региональный закон, в рамках его реализации выбраны два «пилотных» города – Южноуральск и Копейск. Там раздельный сбор уже осуществляется. Контейнеры для разных видов отходов начали появляться и в Челябинске, за таким мусором приезжают специальные машины, чтобы разные фракции не смешивались. И сейчас от граждан требуется ответственный подход, потому что, к сожалению, довольно часто даже там, где установлены нужные контейнеры, люди продолжают бросать смешанный мусор в контейнеры для вторсырья. Подобные акции мы планируем проводить регулярно в просветительских целях. Будем не только наводить порядок на загрязненных территориях, собирать мусор, но и показывать людям, что происходит с отходами дальше - чтобы они могли наблюдать процесс переработки и видеть его результаты», - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков. Подробнее
Больше тысячи бюджетных мест по направлениям подготовки высшего образования, 335 бюджетных мест по программам среднего профессионального образования, 32 бюджетных места по программам подготовки кадров высшей квалификации: Южно-Уральский государственный аграрный университет продолжает набор абитуриентов для обучения сельскохозяйственным профессиям в дистанционном формате, сообщает пресс-служба вуза.12 направлений бакалавриата, 4 направления магистратуры и 2 направления — специалитет: биология, электроэнергетика и электротехника, биотехнология, агрохимия и агропочвоведение, агрономия, агроинженерия, технология производства и переработки сельхозпродукции, зоотехния и другие востребованные сферы профессиональной деятельности ждут новых исследователей.В перечень новых направлений подготовки вошли специалитет «Наземные транспортно-технологические средства» и бакалавриат «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Полный перечень направлений можно увидеть здесь.Больше всего бюджетных мест — на направлениях «Агроинженерия» – 214, «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – 164 и «Ветеринария» – 164 места. Для поступления в ЮУрГАУ необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, а также одному экзамену на выбор: биология или физика.Кроме бюджетного обучения, в ЮУрГАУ есть платное направление «Менеджмент», для поступления на которое необходимо сдать экзамен по обществознанию.Текущий год для южноуральского аграрного вуза стал, как и для других, годом внедрения новых способов привлечения молодых людей в ряды своих студентов — с помощью информационных технологий. Вся информация о приеме в вуз размещена в социальной сети «ВКонтакте», а в группе этой сети «Приемная комиссия ЮУрГАУ» по адресу https://vk.com/pkom_sursau специалисты оперативно отвечают на вопросы и консультируют абитуриентов в формате беседы. Чтобы свести до минимума риск заражения коронавирусной инфекцией, приемная комиссия предлагает абитуриентам направлять документы для поступления либо в электронном виде через интернет, либо по обычной почте. Соответственно, специалисты общаются с абитуриентами и их родителями только заочно — по телефону или электронной почте.В дальнейшем может появиться возможность лично приехать в приемную комиссию университета, если это будет разрешено в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности».