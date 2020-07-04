Резидент ТОСЭР «Снежинск» успешно завершил изготовление автоматизированной системы управления технологическим процессом

ООО «Снежинская технологическая компания «Развитие», в 2018 году подписавшее с УК «Атом-ТОР» соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Снежинск», выполнила изготовление, настройку и поставку шкафа комплектной автоматики на базе контроллера НС900.Оборудование изготовлено по заказу компании «Honeywell» – поставщика систем комплексной автоматизации для крупных нефтеперерабатывающих и химических производств. Устройство предназначено для управления технологическим процессом производства удобрения NPKS в цехе Аммофос-1 АО «Воскресенские Минеральные удобрения». Выполнение заказа с учетом проектных заданий заняло около полутора месяцев работы высококвалифицированного инженерного персонала компании-резидента.«СТК Развитие» – это научно-производственное предприятие, выпускающее нестандартные автоматизированные системы управления технологическим процессом, низковольтные комплектные устройства для предприятий нефтегазодобывающей и других отраслей промышленности. Подобные устройства не изготавливаются серийно, так как требуют отдельной разработки в соответствии с техническим заданием заказчика и настраиваются под уникальные технологические процессы.«Изготовленный нашими инженерами шкаф комплектной автоматики предназначен стать центральным элементом автоматизированной системы управления. Его использование позволит осуществлять полный контроль любых технологических процессов предприятия, работающего без остановки в режиме «24/7/365». Мы абсолютно уверены в том, что наше оборудование успешно справится со своими задачами», – отметил заместитель генерального директора компании Роман Черемисинов.Напомним, компания «СТК Развитие» стала первым резидентом ТОСЭР «Снежинск», а в 2019 году вышла на плановую производственную мощность. Общий объем инвестиций в проект составит почти 49 млн рублей. Будет создано 30 высококвалифицированных рабочих мест.