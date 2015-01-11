2020-07-07YEKT08:00:00 | Губерния НПО «Андроидная техника» завершает второй этап разработки экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» Источник: НПО «Андроидная техника









В НПО «Андроидная техника (г. Магнитогорск) завершается работа над вторым этапом проекта по разработке экспериментальной робототехнической платформы «Маркер». Проект реализуется совместно с Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований.В рамках проекта предусмотрено три этапа. К его окончанию будет произведена серия в 5 машин, две колесные платформы и три гусеничные. Пятая платформа, которая будет разработана к июню 2021 года, объединит в себе все лучшие полученные знания и компетенции за весь период работы над проектом.На сегодняшний день «Маркер» представляет собой экспериментальную робототехническую платформу для отработки ключевых технологий наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление. В ходе работы над проектом разработчики получили универсальный комплекс с модульной архитектурой, на который можно установить, новые узлы, агрегаты, приборы, проверить, насколько они работоспособны и перспективны относительно существующих образцов, провести их испытания. Установленное оборудование позволяет отрабатывать технологии ведения высокоточной стрельбы и избирательного поражения. Данная технология в будущем исключит риски причинения вреда мирному населению, поможет поражать только приоритетные цели, и снизит до теоретического минимума потери военнослужащих.Одним из шагов в развитии проекта является повышение автономности. Дальность управления аналогичных робототехнических платформ ограничена 2–5 километрами. Одна из целей разработчиков – научить робототехнический комплекс выполнять задачи самостоятельно на более значительном удалении от оператора, на дальности сотни и тысячи километров в перспективе. СПРАВОЧНО АО «НПО «Андроидная техника» создано в 2009 году. За 11 лет на базе предприятия разработано более 90 робототехнических комплексов в области медицины, образования, освоения космоса. Ключевыми партнерами предприятия являются Фонд перспективных исследований, Роскосмос, РосРАО, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. С 2020 года в НПО «Андроидная техника» реализуется программа цифровой трансформации предприятия. Источник: НПО «Андроидная техникаВ НПО «Андроидная техника (г. Магнитогорск) завершается работа над вторым этапом проекта по разработке экспериментальной робототехнической платформы «Маркер». Проект реализуется совместно с Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований.В рамках проекта предусмотрено три этапа. К его окончанию будет произведена серия в 5 машин, две колесные платформы и три гусеничные. Пятая платформа, которая будет разработана к июню 2021 года, объединит в себе все лучшие полученные знания и компетенции за весь период работы над проектом.На сегодняшний день «Маркер» представляет собой экспериментальную робототехническую платформу для отработки ключевых технологий наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление. В ходе работы над проектом разработчики получили универсальный комплекс с модульной архитектурой, на который можно установить, новые узлы, агрегаты, приборы, проверить, насколько они работоспособны и перспективны относительно существующих образцов, провести их испытания. Установленное оборудование позволяет отрабатывать технологии ведения высокоточной стрельбы и избирательного поражения. Данная технология в будущем исключит риски причинения вреда мирному населению, поможет поражать только приоритетные цели, и снизит до теоретического минимума потери военнослужащих.Одним из шагов в развитии проекта является повышение автономности. Дальность управления аналогичных робототехнических платформ ограничена 2–5 километрами. Одна из целей разработчиков – научить робототехнический комплекс выполнять задачи самостоятельно на более значительном удалении от оператора, на дальности сотни и тысячи километров в перспективе. СПРАВОЧНО АО «НПО «Андроидная техника» создано в 2009 году. За 11 лет на базе предприятия разработано более 90 робототехнических комплексов в области медицины, образования, освоения космоса. Ключевыми партнерами предприятия являются Фонд перспективных исследований, Роскосмос, РосРАО, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. С 2020 года в НПО «Андроидная техника» реализуется программа цифровой трансформации предприятия. AzAzA 2020-07-07YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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