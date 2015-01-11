«Мы вместе!»: ММК продолжит оказывать помощь нуждающимся магнитогорцам

В этом году областной студенческий отряд впервые помогает в благоустройстве Челябинска. Наводить порядок на городские улицы вышли свыше 130 студентов различной специализации.
Молодые люди работают во главе с мастером, который также является учащимся высшего или среднего профессионального учебного заведения. В Калининском районе студенты убирают набережную реки Миасс, в Советском - наводят порядок на берегах озера Смолино и Шершневского водохранилища. В Ленинском районе бойцы трудятся на благоустройстве парка «Плодушка». Преображается Сад Камней в центре города и сквер «Молодежный» в Тракторозаводском районе. Также студотряды наводят порядок в Северо-Западном парке Курчатовского района и выполняют работы в Металлургическом районе Челябинска.«Первые дни работы дались нам нелегко. Мы столкнулись с необычными местами для уборки, но нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы работаем в хорошем коллективе, постоянно общаемся, шутим и слушаем музыку, поэтому время проходит довольно быстро. Думаю, что совсем скоро мы точно станем очень дружным и сплоченным отрядом», - рассказала представитель студенческого педагогического отряда «Улыбка» (ЮУрГАУ) Ксения Зуева.Помогать с наведением порядка молодые люди будут до осени. Напомним, что в этом году студенты также работают в поисково-спасательной службе на водных объектах и на базе Челябинского государственного университета. Подробнее
В Магнитогорске будет продолжена благотворительная программа «Мы вместе!», инициированная руководством ММК при поддержке муниципалитета для оказания адресной помощи горожанам в условиях пандемии коронавируса. Такое решение принял председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. Уже с 9 июля возобновится выдача бесплатных продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба комбината. Продуктовые наборы предназначены малообеспеченным и особо нуждающимся категориям населения, состоящим на учете в управлении социальной защиты населения. Это одинокие пенсионеры старше 65 лет, не имеющие родных и близких; малообеспеченные многодетные семьи, получающие пособие на детей; семьи, имеющие детей-инвалидов; малообеспеченные семьи с одним родителем (матери-одиночки, получающие пособие на детей); одиноко проживающие инвалиды 3-й группы и семьи инвалидов 3-й группы.Продуктовые наборы включают в себя гречку, чай, печенье, молоко сгущенное, тушенку, макаронные изделия, рыбные консервы.С момента запуска программы на благотворительный расчетный счет «Мы вместе!» благотворительного фонда «Металлург» в Кредит Урал Банке от юридических и физических лиц в поддержку нуждающихся магнитогорцев поступило 143 206 716 рублей, из них уже использовано 74 414 818 рублей.Работниками комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) города Магнитогорска и ЧУ БФ «Металлург» одиноко проживающим пенсионерам возраста 65 лет и старше доставлено 75 312 бесплатных продуктовых наборов, а также 19 000 наборов средств индивидуальной защиты, а гражданам из малообеспеченных категорий населения – 78 750 продуктовых наборов. 13 125 семей получили наборы средств индивидуальной защиты.