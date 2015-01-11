Жители Магнитогорска предложили десятки вариантов мест для установки стелы «Город трудовой доблести»

Источник: Пресс-служба администрации МагнитогорскаВ Магнитогорске сегодня завершается сбор предложений по месту установки стелы «Город трудовой доблести». От горожан, начиная с 6 июля, уже поступило более полусотни идей.С 6 по 8 июля магнитогорцы могут предложить варианты мест, где, по их мнению, должна быть установлена стела «Город трудовой доблести». На данный момент жители прислали порядка 60 идей. Самое популярное предложение – сквер у стелы Славы Магнитки. Также жители высказываются за сквер Трех поколений, парк Ветеранов, площадь Привокзальную, площадь Комсомольскую, площадь Ленина, пересечение улиц Зеленой и Экологической, а площадку перед зданием администрации со стороны улицы Ленина, сообщает пресс-служба городской администрации.Предложения можно отправить по адресу электронной почты: mgn-gtd@mail.ru до конца дня включительно. Приветствуются также фотографии и описание мест.9 июля комиссия определит лучшие предложения, а с 10 по 14 июля на сайте администрации Магнитогорска пройдет голосование. Итоги подведут 15 июля. Таким образом, жители сами выберут место, где установят стелу «Город трудовой доблести».Напомним, 2 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин присвоил Магнитогорску почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне.В поддержку инициативы могли выступить жители старше 14 лет. Сбор подписей проходил в дни голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, а также путем интернет-голосования на сайте администрации города, на портале «Активный житель74». В итоге в поддержку инициативы было собрано 322 040 подписей, а это 97% от числа тех, у кого была возможность выразить свое мнение.