«Серебряные» волонтеры Южного Урала могут побороться за гранты конкурса «Молоды душой»

Источник: Молодежный ресурсный центр
Стартовала заявочная кампания Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Получить до 200 000 рублей на развитие проектов смогут «серебряные» волонтеры, а также государственные и некоммерческие организации, развивающие добровольчество. Регистрация на конкурс идет на портале DOBRO.RU до 31 июля.К участию приглашаются волонтеры, лидеры и руководители проектов, направленных на развитие «серебряного» волонтерства. Посоревноваться за гранты могут и юридические лица: государственные учреждения, НКО, волонтерские центры, осуществляющие деятельность в области «серебряного» добровольчества. Общий грантовый фонд конкурса составит 7 500 000 рублей.Подать заявку можно в четырех направлениях. «Доброе сердце» – социальные проекты, организаторами и участниками которых являются «серебряные» волонтеры. «Профессиональная траектория» – инициативы, предусматривающие использование добровольцами своих профессиональных знаний, умений и навыков. «75 лет Победы» – идеи, направленные на сохранение исторической памяти и патриотического наследия Великой Отечественной войны. Также предусмотрена специальная номинация для организаций «Волонтерские центры «Молоды душой» – она направлена на создание профильных центров «серебряного» волонтерства в регионах.Заочная оценка поданных заявок пройдет с 1 по 15 августа.Работы отсмотрит экспертная комиссия конкурса: по результатам будут определены финалисты. Онлайн-защита проектов состоится с 16 по 31 августа,а имена победителей будут известны с 1 сентября по 5 октября.Конкурс направлен на развитие «серебряного» волонтерства, сети региональных волонтерских центров и поддержку социальных проектов, посвященных вовлечению людей старшего возраста в добровольческую деятельность.Организаторами являются Ассоциация волонтерских центров, благотворительный фонд «Память поколений» и Правительство РФ.