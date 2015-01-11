В Трехгорном произошла вспышка коронавируса

В Трехгорном коронавирус подозревают у девяти человек, которые побывали в теплоходном круизе в конце июня.

Среди заболевших – сотрудники Приборостроительного завода, который входит в Госкорпорацию Росатом. В конце июня они путешествовали на теплоходе по Волге.

«Всего в круизе участвовал 41 человек. Работники, у которых поднялась температура, сразу же были отправлены домой. Определен круг контактных лиц, проведена обработка помещений завода. С 8 июля контрактные лица ушли на самоизоляцию», – рассказал гендиректор ФГУП «ПСЗ» Владислав Белобров.

Горожан призвали не выезжать за пределы города и области. Также необходимо соблюдать дистанцию, масочный режим и гигиену.

По данным источника АН «Доступ», госпитализации для лиц с признаками инфекции в Трехгорном удалось добиться с трудом. Люди с симптомами коронавируса до сих пор не получили результаты анализов, бесплатные тесты для контактных не делают, а КТ-исследования проводят в Сатке. Там же располагается и госпитальная база для коронавирусных больных.

Напомним, в Челябинской области подтверждены 8 682 случая заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 139 пациентов. Выписали 141 человека, всего выздоровели 5 358 пациентов.

https://dostup1.ru/medicine/V-Trehgornom-proizoshla-vspyshka-koronavirusa_128026.html