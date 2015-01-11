На Челябинскую область надвигаются ливни с градом

По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 13 июля в южных и горных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.+

Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

https://dostup1.ru/society/Na-Chelyabinskuyu-oblast-nadvigayutsya-livni-s-gradom_128179.html