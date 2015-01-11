Южноуральцы могут подать заявки на грантовый конкурс для волонтеров культуры

Заканчивается прием заявок на первый грантовый конкурс для волонтеров культуры. Регистрация пройдет до 17 июля на сайте Российского фонда культуры. Получить поддержку на реализацию волонтерских проектов смогут общественные движения, ассоциации, союзы и т.д. Грантовый фонд конкурса составит 60 млн рублей, сообщает Молодежный ресурсный центр.Конкурс является частью программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и предоставить данные о проекте, сроках его реализации, информацию о заявителе, структуре команды, календарный план и бюджет проекта. Инициатива может быть посвящена культурному наследию народов России, сохранению исторических объектов, проведению массовых мероприятий и развитию волонтерства в учреждениях культуры.Проекты победителей получат поддержку и будут реализованы до 15 ноября 2020 года.По словам организаторов, событие поможет воплотить в жизнь творческие и социокультурные идеи граждан и вывести на новый уровень работу некоммерческих волонтерских организаций по восстановлению и сохранению культурного наследия.