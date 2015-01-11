2020-07-16YEKT10:00:00 | Губерния Челябинская область направила три заявки на Всероссийский конкурс туристско-рекреационных кластеров Источник: Сергей Городилов









Конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма объявлен Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). За три недели командам из регионов России предстояло подготовить рамочную концепцию кластеров, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).Всего на конкурс подано 115 заявок из 68 субъектов Российской Федерации. 28 июля жюри назовет 30 лучших проектов, которые далее попадут в акселерационную программу, где уже более тщательно будут проработаны их финансово-экономическая модель, архитектурно-планировочные решения, коммуникационное и маркетинговое продвижение.От Челябинской области на конкурс подано три заявки. Сборная команда горнозаводской зоны и минэкономразвития региона разработала идею туркластера «Горный Урал». В него войдут национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», Аршинский заказник и региональный памятник природы – река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак.«В основе формирования кластера лежит идея позиционирования горного Урала как всесезонной территории, на которой турист может получить комплекс разнообразных впечатлений», – говорится в пояснительной записке.Уточняется, что по проекту на небольшой территории органично сочетаются многие виды туризма: пеший, водный, спелео-, промышленный, событийный, рекреационный и так далее. Это позволяет сформировать на территории кластера не просто маршруты, а полноценные туры на 7–14 дней, причем каждый день не будет похож на предыдущий.Команда из Кыштыма видит туркластер в окрестностях ООПТ «Сугомакская пещера» и озера Сугомак. У будущего экопарка несколько миссий, в том числе разгрузка природных объектов за счет перераспределения туристского потока с Сугомакской поляны на горнолыжный комплекс «Егоза».Миасская команда подготовила заявку, посвященную озеру Тургояк. Кроме него, в проект кластера входят памятники природы: озеро Кошкуль и река Куштумга. Первостепенная задача проекта, отмечают авторы, – сохранить Тургояк, сделать его доступным для посетителей, современным, многоликим и привлекательным для туристов, максимально безопасным для природных сообществ.Важно, что 31-м участником акселерационной программы станет победитель народного голосования. Южноуральцы могут поспособствовать созданию современных экотроп, системы сбора и вывоза мусора, туристской инфраструктуры на реках и озерах региона, просто поставив лайк.Как проголосовать за проекты Челябинской области?



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Поставить лайк одному, а лучше всем трем проектам Челябинской области!



Отметим, что из других регионов Уральского федерального округа ЯНАО, Свердловская и Курганская области подали по одной заявке, ХМАО – две заявки, Тюменская область – 0 заявок. Источник: Сергей ГородиловКонкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма объявлен Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). За три недели командам из регионов России предстояло подготовить рамочную концепцию кластеров, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).Всего на конкурс подано 115 заявок из 68 субъектов Российской Федерации. 28 июля жюри назовет 30 лучших проектов, которые далее попадут в акселерационную программу, где уже более тщательно будут проработаны их финансово-экономическая модель, архитектурно-планировочные решения, коммуникационное и маркетинговое продвижение.От Челябинской области на конкурс подано три заявки. Сборная команда горнозаводской зоны и минэкономразвития региона разработала идею туркластера «Горный Урал». В него войдут национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», Аршинский заказник и региональный памятник природы – река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак.«В основе формирования кластера лежит идея позиционирования горного Урала как всесезонной территории, на которой турист может получить комплекс разнообразных впечатлений», – говорится в пояснительной записке.Уточняется, что по проекту на небольшой территории органично сочетаются многие виды туризма: пеший, водный, спелео-, промышленный, событийный, рекреационный и так далее. Это позволяет сформировать на территории кластера не просто маршруты, а полноценные туры на 7–14 дней, причем каждый день не будет похож на предыдущий.Команда из Кыштыма видит туркластер в окрестностях ООПТ «Сугомакская пещера» и озера Сугомак. У будущего экопарка несколько миссий, в том числе разгрузка природных объектов за счет перераспределения туристского потока с Сугомакской поляны на горнолыжный комплекс «Егоза».Миасская команда подготовила заявку, посвященную озеру Тургояк. Кроме него, в проект кластера входят памятники природы: озеро Кошкуль и река Куштумга. Первостепенная задача проекта, отмечают авторы, – сохранить Тургояк, сделать его доступным для посетителей, современным, многоликим и привлекательным для туристов, максимально безопасным для природных сообществ.Важно, что 31-м участником акселерационной программы станет победитель народного голосования. Южноуральцы могут поспособствовать созданию современных экотроп, системы сбора и вывоза мусора, туристской инфраструктуры на реках и озерах региона, просто поставив лайк.Зарегистрироваться на сайте priroda.life Зайти в раздел «География» и выбрать на карте Челябинскую область.Поставить лайк одному, а лучше всем трем проектам Челябинской области!Отметим, что из других регионов Уральского федерального округа ЯНАО, Свердловская и Курганская области подали по одной заявке, ХМАО – две заявки, Тюменская область – 0 заявок. AzAzA 2020-07-16YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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