В Копейске прошли рейды по местам отдыха у водоемов

Сегодня, 16 июля, министерство общественной безопасности Челябинской области совместно с сотрудниками ГУ МЧС России и полиции проинспектировали места отдыха южноуральцев на водоемах Копейского городского округа. Во время рейда проверяющие побеседовали с копейчанами о соблюдении правил безопасного пребывания на водоемах и норм административного законодательства. Особое внимание обращали на отдыхающих с детьми. Родителям напомнили, что отсутствие контроля за ребенком около воды может привести к трагедии.«Сегодня мы посетили места, которые не предназначены для купания. Они у нас закрыты, но мы видим, что люди приходят и купаются. Это карьер бывшей шахты №23 в поселке Горняк и карьер в поселке РМЗ. Ежедневно мы выезжаем на патрулирование таких объектов, где проводим разъяснительные беседы с людьми и при необходимости составляем административные протоколы. На территории Копейска есть один муниципальный и три частных пляжа, разрешенные для купания. Все они готовы принимать отдыхающих в Копейске. Но мы видим плачевную статистику: на данный момент у нас в городе зафиксировано восемь трагических случаев на воде и ужасает то, что семь из них произошли с людьми (и это подтвержденные результаты) в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обращаемся к гражданам с просьбой ответственно отнестись к своей жизни, к своему здоровью. Вода не прощает ошибок и халатного отношения к себе!» - отметил начальник управления гражданской защиты администрации города Копейска Марат Харисов.Специалисты напоминают, что запрещено купаться в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а также оставлять детей у воды без присмотра. Только на пляжах, разрешенных для купания, есть вся необходимая инфраструктура и дежурят спасатели.Отметим, что с наступлением купального сезона специалисты проводят ежедневные рейды на водоемы, пляжи и другие места массового отдыха и купания граждан. В дальнейшем такие мероприятия будут продолжены.Список пляжей в Челябинской области, разрешенных для купания, доступен по ссылке.