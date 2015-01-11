Знакомство с IT-сферой Челябинска пройдет сегодня в прямом эфире

Ведущие IT-компании и учебные заведения Челябинска сегодня проведут масштабную онлайн-экскурсию. В прямом эфире зрителям покажут, как устроена одна из самых востребованных и высокооплачиваемых сфер и где можно обучиться ИТ-специальностям, сообщает мининформ.Онлайн-трансляция будет проходить в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Начало в 13:00. Ссылка на подключение - vk.com/tochka_kipeniya74.Во время онлайн-трансляции ведущие IT-компании и учебные заведения Челябинска покажут, как устроена отрасль, какие профессии есть в IT-сфере и где можно обучиться различным специальностям. Участники трансляции смогут задать свой вопрос руководителям IT-компаний в прямом эфире.Во встрече примут участие министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, Центр развития цифровых технологий, разработчики мобильных и социальных игр TAPCLAP, digital-агентство SMMashing Media, digital-агентство Xpage, Napoleon IT, Интерсвязь, Компьютерная Академия «ШАГ», Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет, Международный институт дизайна и сервиса, ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум».
Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской области