Южноуральцев приглашают бесплатно освоить профессию будущего

Компания Everypixel и IT-сообщество «Корпус» запускают бесплатный онлайн-интенсив по машинному обучению для людей с базовыми навыками программирования и знанием английского языка. Курс стартует 27 июля.По словам организаторов, курс предназначен для тех, кто хочет получить профессию разработчика машинного обучения и уже через месяц начать работать над проектами с нейросетью, реализовывать свои инженерные идеи и быть у истоков новых прорывных стартапов.Дистанционный трехмесячный курс по Deep learning (deep learning — это совокупность методов машинного обучения, основанных на искусственных нейронных сетях) стартует 27 июля. Курс рассчитан на людей со знанием английского языка и с базовыми навыками в программировании — достаточно иметь хотя бы полгода опыта в разработке программного обеспечения.Первый блок — это интенсивное погружение в тему Machine Learning. Он продлится пять недель, в течение которых участники курса получат навыки ML-разработки.Второй блок длится два месяца, на нём студенты объединяются в команды и при поддержке «Корпуса» решают реальные задачи, создавая прототип собственного продукта.После окончания курса студенты могут продолжить работу над своим проектом или развивать навыки в одной из существующих команд «Корпуса». Например, сейчас участники сообщества создают продукт, диагностирующий состояние здоровья в реальном времени, сервис, оценивающий использование рабочего времени персонала, а также алгоритм генерации контента.Подать заявку на курс можно на сайте «Корпуса».