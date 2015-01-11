Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Атом Рядом»

Источник: atomkomplekt.orgКонкурс «АТОМ РЯДОМ» проходит с 6 июля по 20 августа. Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, увлеченных атомной промышленностью. Участникам конкурса предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области «мирного атома» — атомных технологий, окружающих людей в повседневной жизни на каждом шагу.Для участия в проекте необходимо снять видео на тему «мирного атома» и заполнить анкету на сайте конкурса atomryadom.ru. Зарегистрироваться и представить творческую работу можно с 6 июля по 3 августа 2020 года.Авторов лучшего видео выберет открытое голосование на сайте. Кроме того, экспертный совет конкурса выберет группу участников от каждой области, края или республики, которые могут получить возможность не только поехать в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности, но и поучаствовать в съемках документального фильма об атомной промышленности.Конкурс проводится Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом».Подробная информация и условия участия доступны на сайте проекта atomryadom.ru.