В курице южноуральского производителя нашли антибиотики

В тушках цыпленка-бройлера торговой марки «Ситно» (ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс») обнаружены запрещенные лекарственные вещества – компании выдано предписание прекратить действие сертификата на продукцию.

Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, в рамках пищевого мониторинга в Республике Башкортостан (Уфа) от партии продукции была отобрана проба тушки цыплят-бройлеров 1 сорта (замороженная) в фирменном пакете торговой марки «Ситно». Производитель продукции – ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (Фершампенуаз, Челябинская область), дата выработки 11 марта 2020 года.+

По данным Россельхознадзора, при проведении лабораторных исследований выявлено содержание лекарственного вещества – энрофлоксацин (антибиотик широкого спектра действия), нахождение которого в продукции не допускается. Такой же антибиотик выявлен при проверке тушки цыпленка-бройлера в ХМАО.

В марте была отобрана проба тушки цыпленка-бройлера 1 сорта потрошеная замороженная этого же производителя в Ямало-Ненецком Автономном округе (Ноябрьск). При проверке выявлено содержание лекарственного вещества – флюмеквин (антибактериальное средство), нахождение которого в продукции также не допускается.

Сотрудники челябинского управления Россельхознадзора выдали предприятию предписание: прекратить действие деклараций о соответствии ЕЭС на мясо птицы механической обвалки фасованное, упакованное, торговая марка «Ситно», масса от 0,5 до 15 кг. Производитель привлечен к административной ответственности по статье «нарушение требований технических регламентов».

https://dostup1.ru/society/V-kuritse-yuzhnouralskogo-proizvoditelya-nashli-antibiotiki_128380.html