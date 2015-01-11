Юношей и девушек Челябинской области приглашают принять участие в онлайн-мероприятиях XI молодежного форума «Машук»

В этом году традиционный молодежный форум «Машук» состоится в онлайн-формате. Проект призван обеспечить эффективное и комфортное взаимодействие молодежи и является уникальным местом создания и развитие цифровой среды.Форум «Машук» пройдет с 10 по 26 августа в три онлайн-смены: глобальные вызовы (11 – 16 августа), национальный код (15 – 20 августа) и мастерская сообществ (19 – 24 августа).Многие мероприятия, вошедшие в программу, будут посвящены 75-летию Победы: каждый день в календаре форума будет назван именем города-героя или исторического сражения Великой Отечественной войны. По утрам организаторы будут показывать видеоролики, посвящённые ключевым военным событиям в разных регионах. Также подготовлены шестнадцать вечерних программ, в рамках одной из них состоится фестиваль свободного творчества. Кроме того, в программу вошли ознакомительные лекции и встречи с публичными личностями, практические занятия по личностному развитию, изучение инструментов построения успешной карьеры и решение кейсов для работодателей.По итогам форума молодые люди получат сертификат о прохождении образовательной программы, раздаточный материал и личный цифровой след. Участники, отличившиеся особой активностью в ходе культурной и образовательной программ, получат подарки от партнеров и спонсоров форума из числа лидирующих российских компаний.Участники, не прошедшие регистрацию на смены, могут посмотреть церемонии открытия и закрытия, а также многие мероприятия и встречи в онлайн-формате.Подробная информация о мероприятиях проекта доступна на сайте https://mashuk.info/ и в группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/forum_mashuk