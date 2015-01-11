Ведущие врачи страны проконсультируют южноуральских детей с тяжёлыми и сложными заболеваниями

В Министерстве здравоохранения Челябинской области прошла встреча с представителями Российской детской клинической больницы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России.В рамках благотворительного проекта «Территория здоровья» врачи от РДКБ выезжают в регионы. Цель - сделать доступнее помощь детям со сложными и редкими заболеваниями в различных областях России. В Челябинской области программа сотрудничества с Российской детской клинической больницей и председателем правления Ассоциации детских больниц Николаем Вагановым ведется с 1992 года.«Это уже десятый выезд врачей РДКБ в регионы в рамках благотворительного проекта. Наша главная задача – посмотреть детей с тяжёлыми и сложными заболеваниями, вероятно требующими серьезного обследования в центральной больнице. Также идет отбор на госпитализацию в РДКБ», – рассказал Николай Ваганов, заслуженный врач РФ, профессор, председатель правления Ассоциации детских больниц России.Гастроэнтеролог, невролог, сосудистый хирург и клинический фармаколог – выездная бригада состоит из самых востребованных специалистов. Свою работу они начали в Челябинской областной детской клинической больницы. Приезд московских врачей - важное событие для маленьких пациентов и их родителей. Консультативная бригада формируется в зависимости от запроса. Медицинские профили, по которым в данный момент проводились консультации, отбирали в ЧОДКБ. Предварительно специалисты готовят самых тяжелых пациентов со сложными историями болезни. Совместными усилиями уточняются диагнозы, проводятся дополнительные исследования для корректировки лечения. Далее делается общее заключение, фиксируются результаты по состоянию и улучшению здоровья. «С медицинской точки зрения, это правильно, обмен опытом и коллективными знаниями важны, так как всегда в этом случае выигрывает пациент, особенно если это ребенок. Поэтому такие проекты должны быть, и надо взять на вооружение в некоторых областях, например, во взрослой медицине. Хотя в настоящее время такая работа проводится в виде селекторных совещаний. Федеральные институты приезжают не только с проверками, но и с обменом опытом и консультацией пациентов. Таким образом, эту практику надо расширять, внедрять», - прокомментировал Юрий Семенов, министр здравоохранения области.В течение трёх дней столичные врачи будут оказывать помощь детям, а также консультировать коллег из Челябинской области, в рамках проекта также пройдет научно-практическая конференция для врачей, где они могут прослушать доклады по детской врачебной практике и смогут обсудить с экспертами сложные случаи.Сегодня бригада врачей РДКБ рабоатет в Центре охраны материнства и детства Магнитогорска.