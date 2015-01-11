«Территория Бизнеса» запустила видеопроект о предпринимателях региона

В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» «Территория Бизнеса» запустила новый видеопроект «Бизнес Че». Его цель – рассказать о том, как молодые бизнесмены добились успеха. Предприниматели делятся своими историями, секретами, инсайтами. Первый выпуск уже вышел. Проект в целях популяризации предпринимательства.

Первой гостьей программы «Бизнес Че» стала Айман Нургазимова. В настоящий момент у девушки 3 бизнеса: магазин творчества «Сам себе художник», свадебный салон «AVENUE» и пекарня «Трдельник». Зрители YouTube–канала узнают, как вырастить бизнес и маленьких детей одновременно, как придумать стартап за 60 секунд, как всё успевать.«При создании программы «Бизнес Че» мы хотели, чтобы наши герои стали друзьями нашим зрителям и, как полагается друзьям, поделились самым важным, самым сокровенным, ответили бы на любой вопрос. Посмотрев первый выпуск, можно сказать, что этого эффекта мы достигли. Поэтому каждые 30 минут нового выпуска зрители проведут в приятной компании, с максимальной пользой и информативностью», – прокомментировала Алена Шорохова, директор по развитию «Территории Бизнеса».Кроме этого, у каждого участника есть возможность выиграть приз. Для этого нужно придумать стартап с теми словами, которые использовал ведущий в первом выпуске в рубрике «Стартап за 60 секунд». Свою идею нужно оставить в комментарии здесь же.«Территория Бизнеса» регулярно проводит образовательные тренинги и семинары на темы открытия, ведения и масштабирования бизнеса, а также крупные форумы, конференции и бизнес-марафоны, такие как «BUSINESS CAMP ONLINE», «Большой день предпринимателя», «CHEL BUSINESS DAYS», «Школа бизнеса Челябинской области». Подробнее