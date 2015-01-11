2020-07-27YEKT07:00:00 | Губерния В челябинском театре Кукол обновлена система освещения Источник: АНО «Национальные приоритеты»









В рамках нацпроекта «Культура» и входящего в него регионального проекта «Культурная среда» Челябинский государственный кукольный театр имени Вольховского участвует в программе модернизации государственных театров юного зрителя и театров кукол.Несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией ремонтные работы в театре не останавливались. Пока артисты и сотрудники находились на дистанционном режиме, в театре были завершены работы по капитальному ремонту системы художественно-постановочного освещения большого зрительного зала.Свет в театре называют «главным волшебником». Качественное освещение позволяет выявить объём и фактуру декораций, передать живописные нюансы, создать иллюзорные эффекты материалов и тканей, «оживить» кукол.«Не секрет, что светом можно подчеркивать и усиливать драматургическое развитие сценического произведения. Театральное освещение является сегодня самостоятельным искусством, – отметила заместитель директора театра Елена Ильченко, – в основе такого искусства – постановочное освещение. Поэтому так важно наличие в современном театре не только качественного светового оборудования, но и надежной и безопасной системы обеспечивающих коммуникаций».Новая система постановочного освещения в театре кукол поможет воплощать самые смелые творческие идеи и реализовывать сценографический замысел предстоящих спектаклей.Кроме этого в настоящее время в театре продолжаются работы по капитальному ремонту системы водоотведения и водоснабжения, системы отопления, ремонту кровли и фасада здания театра. Источник: АНО «Национальные приоритеты»В рамках нацпроекта «Культура» и входящего в него регионального проекта «Культурная среда» Челябинский государственный кукольный театр имени Вольховского участвует в программе модернизации государственных театров юного зрителя и театров кукол.Несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией ремонтные работы в театре не останавливались. Пока артисты и сотрудники находились на дистанционном режиме, в театре были завершены работы по капитальному ремонту системы художественно-постановочного освещения большого зрительного зала.Свет в театре называют «главным волшебником». Качественное освещение позволяет выявить объём и фактуру декораций, передать живописные нюансы, создать иллюзорные эффекты материалов и тканей, «оживить» кукол.«Не секрет, что светом можно подчеркивать и усиливать драматургическое развитие сценического произведения. Театральное освещение является сегодня самостоятельным искусством, – отметила заместитель директора театра, – в основе такого искусства – постановочное освещение. Поэтому так важно наличие в современном театре не только качественного светового оборудования, но и надежной и безопасной системы обеспечивающих коммуникаций».Новая система постановочного освещения в театре кукол поможет воплощать самые смелые творческие идеи и реализовывать сценографический замысел предстоящих спектаклей.Кроме этого в настоящее время в театре продолжаются работы по капитальному ремонту системы водоотведения и водоснабжения, системы отопления, ремонту кровли и фасада здания театра. AzAzA 2020-07-27YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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