Около 300 семей в Челябинске получили новые квартиры в Чурилово по программе переселения из аварийного жилья

Источник: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской областиНовоселье празднуют 277 семей. Это бывшие жильцы аварийных бараков из Челябинска (143 семьи), Коркино (68 семей) и Копейска (66 семей). Новые дома построены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает минстрой Челябинской области.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу активнее переселять жителей аварийных домов. В 2020 году на эти цели направлено 2 миллиарда рублей из регионального бюджета и 454 миллиона рублей федеральных средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ.Всего в 2020 и 2021 годах новые квартиры по нацпроекту «Жилье и городская среда» получат около трех тысяч жителей домов, непригодных для проживания, в Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Миассе, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районахВ Челябинске бывшие жильцы аварийных бараков заселяются в новостройки по адресам: ул. 2-ая Эльтонская, 61 и 61б, микрорайона Чурилово. Перевозить вещи новосёлы могут уже с этой недели.Одним из первых ключи от новой квартиры в доме на 2-ой Эльтонской, 61, передали семье пенсионеров из Копейска, которая ранее проживала в одноэтажном бараке по улице Фруктовой, построенном ещё в послевоенное время.«Несмотря на то что барак наш был старый, мы старались благоустраивать свою квартиру. Но пол постоянно гнил, и крыша протекала, ремонт приходил в негодность. Приходилось дровами и углем топить печь, так как дом был ещё на печном отоплении. Центральной канализации не было. Новая квартира, конечно, очень нравится: светлые комнаты, раздельный санузел с уже установленной сантехникой, вид с балкона на озеро – будем ходить гулять туда с внуками», - поделился впечатлениями.Рядом с домами общая детская и спортивная площадки, предусмотрены места для парковки. Из социальных объектов по соседству с новостройками есть уже работающий детский сад, в планах – строительство второго детсада и школы.