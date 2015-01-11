В Озерском городском округе отменили открытие детских оздоровительных лагерей

Решение об отмене летней оздоровительной кампании было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Челябинской области и в округе. Три загородных лагеря, «Орленок», «Звездочка», «Отважных», полностью подготовили к приезду детей, были проведены все мероприятия по подготовке корпусов, пищеблоков, площадок, заключены контракты по организации питания. Педагогический, медицинский и обслуживающий персонал прошел медосмотры, межведомственная комиссия подписала акты приемки оздоровительных организаций.

Однако 28 июля Межрегиональное управление № 71 ФМБА России проинформировало администрацию округа, что, в соответствии с приказом руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие летних лагерей отдыха выдается только после перехода к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе. На данный момент официальное объявление о переходе к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий от руководства Челябинской области отсутствует.

В связи с приказом руководства Федерального медико-биологического агентства, а также из-за продления режима повышенной готовности на территории Челябинской области до 9 августа, главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу не может выдать санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие трех озерских загородных лагерей.

Стоит отметить, что в ЗАТО Снежинске и Трехгорном открытие детских оздоровительных лагерей также отменяется.

Информация о возврате денежных средств за приобретенные путевки будет опубликована дополнительно.