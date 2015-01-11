Управленцы Челябинской области познакомились с международным опытом развития городов в школе «Сколково»

Завершился первый модуль образовательной программы для городских управленцев MasterofPublicAdministration. В нем приняли участие 145 человек из 29 городов России. Участие в образовательной программе от Челябинской области приняли министр экономического развития региона Наталья Лугачёва, глава Челябинска Наталья Котова и ее заместители – Александр Егоров, Олег Извеков, Владимир Шамне.Первый модуль программы был посвящен изучению мировых тенденций развития городов, а также их роли в экономике, подходам к планированию и организации городских проектов изменений, пониманию роли городских лидеров в реализации этих проектов.В открытии программы принял участие Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации Президента Российской Федерации. В своём выступлении он отметил важность прикладного характера программы обучения: «Уникальность методики обучения Школы СКОЛКОВО, которую отработали на моногородах, это абсолютно прикладной характер – задачи учебные превращаются в прикладные». В лекционной части выступили несколько десятков экспертов в сфере экономики и городского развития. В практической части модуля перед участниками стояла задача проанализировать уже существующие стратегии развития своих городов и провести ревизию нынешних и запланированных городских проектов.